Riesen-Hai entdeckt: "Big Rose" könnte Weltrekord brechen

Er war größer als das Expeditionsboot: Vor der Küste Kanadas ist Forschern ein gewaltiger Weißer Hai begegnet. Das Tier soll mehr als sechs Meter lang sein – und könnte damit einen Weltrekord aufstellen.

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Mehrere Wissenschaftler waren für die TV-Dokumentation "Shark Week" vor der kanadischen Provinz Nova Scotia unterwegs. Als plötzlich ein riesiger Weißer Hai am Boot auftauchte, konnten selbst die erfahrenen Forscher ihre Überraschung kaum verbergen.

"Er war so riesig. Es war, als würde ein U-Boot an die Oberfläche kommen", berichtete eine Biologin aus dem Expeditionsteam.

Die Forscher gaben dem Weibchen den Namen "Big Rose". Grund dafür ist eine auffällige, blütenförmige Zeichnung an seiner Rückenflosse. Mithilfe von Video- und Drohnenaufnahmen konnten sie erstmals die Größe des Tieres bestimmen.

Forscher völlig fassungslos

Zunächst lockte das Team mit einem Köder mehrere Weiße Haie in die Nähe des Bootes. Doch plötzlich verschwanden die Tiere. Kurz darauf tauchte "Big Rose" auf.

Die Reaktion der Wissenschaftler: "Oh mein Gott, oh Gott!"

© X / Shark Week

Unter Wasser zeigte sich anschließend die gewaltige Kraft des Tieres. "Big Rose" riss einen Thunfisch mit nur einem Biss aus seiner Verankerung und verschwand anschließend wieder in den Tiefen des Atlantiks.

Mehr als sechs Meter lang

Die Aufnahmen lieferten schließlich einen spektakulären Größenvergleich. Der Hai war deutlich länger als das rund vier Meter lange Expeditionsboot.

Marineforscher Dr. Neil Hammerschlag schätzte das Tier auf 20 Fuß, also rund 6,10 Meter. "So einen riesigen Hai habe ich noch nie gesehen, ich war geschockt", sagte er.

Damit könnte "Big Rose" in einer Liga mit "Deep Blue" spielen. Der berühmte Weiße Hai wurde 2013 vor der mexikanischen Insel Guadalupe gefilmt und gilt bislang als eines der größten jemals dokumentierten Exemplare. Eine exakte Vermessung von "Deep Blue" gibt es allerdings ebenfalls nicht.

Bis zu drei Tonnen schwer

Experte Paul de Gelder bezeichnete "Big Rose" als "einen der Größten der Geschichte". Das Team schätzt das Tier auf etwa 50 Jahre und mindestens drei Tonnen Gewicht.

© X / Shark Week

Besonders außergewöhnlich ist auch die enorme Körperbreite von rund 1,80 Metern. Die Forscher vermuten deshalb, dass das Weibchen trächtig sein könnte.

Sollte sich diese Vermutung bestätigen, könnte also bereits der nächste Nachwuchs eines gigantischen Weißen Hais im Atlantik unterwegs sein.