Luft nach oben? Nicht beim Preis! Philips Air Performer jetzt 38 Prozent günstiger

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Wenn draußen die Hitze drückt und drinnen die Luft steht, wird eine angenehme Raumluft schnell zum kleinen Luxus. Zum Prime Day 2026 gibt es den Philips Air Performer 2-in-1 jetzt mit satten 38 Prozent Rabatt.

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Wir haben einen Deal entdeckt, der perfekt in die heißen Sommertage passt. Denn wenn Wohnungen aufheizen, Fenster wegen Hitze, Staub oder Allergie-Beschwerden nicht ständig offen bleiben sollen und die Luft im Raum immer schwerer wird, ist ein smarter Frische-Helfer Gold wert. Der Philips Air Performer 2-in-1 reinigt die Luft und sorgt gleichzeitig für einen kühlenden Luftstrom. Kurz gesagt: ein Sommer-Gadget zum Durchatmen.

Philips Air Performer 2-in-1: Saubere Luft trifft kühle Brise

Der Philips Air Performer 2-in-1* ist Ventilator und Luftreiniger in einem. Er sorgt für einen kühlenden Luftstrom und filtert mit HEPA- und Aktivkohlefilter Pollen, Staub, Tierhaare, Gerüche und andere Partikel aus der Raumluft. Das ist besonders praktisch an heißen Tagen, wenn Räume schnell stickig werden und Allergiker trotzdem nicht ständig lüften möchten.

Geeignet ist der Air Performer für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Homeoffice und Räume bis 70 Quadratmeter. Sensoren prüfen die Luftqualität, gesteuert wird per App oder Alexa. Im Schlafmodus bleibt das Gerät mit 20 Dezibel angenehm leise.

Unsere Preiseinschätzung: Für 252,10 statt 403,36 Euro ist der Philips Air Performer zum Prime Day ein starker Deal. 38 Prozent Rabatt machen ihn spannend für alle, die Abkühlung und bessere Raumluft in einem Gerät suchen.

Die Details im Überblick:

2-in-1-Gerät mit Luftreinigung und Kühlgebläse

Geeignet für Räume bis 70 Quadratmeter

HEPA- und Aktivkohlefilter gegen Pollen, Staub, Gerüche und Tierhaare

Steuerung per App und Alexa möglich

Prime-Day-Preis: 252,10 statt 403,36 Euro, 38 Prozent Rabatt

Fazit: Ein Deal zum Durchatmen

Der Philips Air Performer 2-in-1 ist genau der richtige Prime-Day-Deal für heiße Sommertage, stickige Räume und alle, die zuhause frischere Luft wollen. Er kühlt, reinigt und lässt sich smart steuern. Bei diesem Angebot sollten Sie zuschlagen, solange der Preis noch heiß ist.

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