Reinigend & cool
Luft nach oben? Nicht beim Preis! Philips Air Performer jetzt 38 Prozent günstiger
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Wir haben einen Deal entdeckt, der perfekt in die heißen Sommertage passt. Denn wenn Wohnungen aufheizen, Fenster wegen Hitze, Staub oder Allergie-Beschwerden nicht ständig offen bleiben sollen und die Luft im Raum immer schwerer wird, ist ein smarter Frische-Helfer Gold wert. Der Philips Air Performer 2-in-1 reinigt die Luft und sorgt gleichzeitig für einen kühlenden Luftstrom. Kurz gesagt: ein Sommer-Gadget zum Durchatmen.
Philips Air Performer 2-in-1: Saubere Luft trifft kühle Brise
Der Philips Air Performer 2-in-1* ist Ventilator und Luftreiniger in einem. Er sorgt für einen kühlenden Luftstrom und filtert mit HEPA- und Aktivkohlefilter Pollen, Staub, Tierhaare, Gerüche und andere Partikel aus der Raumluft. Das ist besonders praktisch an heißen Tagen, wenn Räume schnell stickig werden und Allergiker trotzdem nicht ständig lüften möchten.
Geeignet ist der Air Performer für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Homeoffice und Räume bis 70 Quadratmeter. Sensoren prüfen die Luftqualität, gesteuert wird per App oder Alexa. Im Schlafmodus bleibt das Gerät mit 20 Dezibel angenehm leise.
Unsere Preiseinschätzung: Für 252,10 statt 403,36 Euro ist der Philips Air Performer zum Prime Day ein starker Deal. 38 Prozent Rabatt machen ihn spannend für alle, die Abkühlung und bessere Raumluft in einem Gerät suchen.
Die Details im Überblick:
- 2-in-1-Gerät mit Luftreinigung und Kühlgebläse
- Geeignet für Räume bis 70 Quadratmeter
- HEPA- und Aktivkohlefilter gegen Pollen, Staub, Gerüche und Tierhaare
- Steuerung per App und Alexa möglich
- Prime-Day-Preis: 252,10 statt 403,36 Euro, 38 Prozent Rabatt
Fazit: Ein Deal zum Durchatmen
Der Philips Air Performer 2-in-1 ist genau der richtige Prime-Day-Deal für heiße Sommertage, stickige Räume und alle, die zuhause frischere Luft wollen. Er kühlt, reinigt und lässt sich smart steuern. Bei diesem Angebot sollten Sie zuschlagen, solange der Preis noch heiß ist.
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