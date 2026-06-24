Sonnige Aussichten! Songmics Ampelschirm mit Solar-LEDs jetzt günstiger

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Unter den Prime Day-Angeboten sticht ein Deal besonders hervor, denn er bringt in der aktuellen Hitzewelle eine schöne Abkühlung in den Garten oder auf Terrasse und Balkon: Der Songmics Ampelschirm mit 28 Solar-LEDs ist aktuell um 19 Prozent reduziert.

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Wenn der Sommer richtig loslegt, wird der Lieblingsplatz im Freien schnell zur Hitzefalle. Genau da kommt dieser Prime-Day-Deal wie gerufen. Aktuell purzeln bei Amazon die Preise für Prime Mitglieder – und wir haben einen Schirm entdeckt, der tagsüber Schatten spendet und abends für Stimmung sorgt: den SONGMICS Sonnenschirm mit Solar-LEDs.

Songmics Sonnenschirm: Der Sommer kann bleiben

Der Songmics Sonnenschirm* bringt Schatten, Stimmung und Sommerfeeling in einem: Mit 300 Zentimetern Durchmesser macht der Ampelschirm Terrasse, Garten oder Balkon schnell zur entspannten Outdoor-Zone. 28 Solar-LEDs sorgen abends für gemütliches Licht, tagsüber schützt der Schirm mit UPF 50+ vor zu viel Sonne.

Praktisch ist er auch: Der Schirm ist um 360 Grad drehbar, stufenlos neigbar und lässt sich bequem per Kurbel öffnen. Der Kreuzfuß ist dabei, für stabilen Stand braucht es aber zusätzlich passende Beschwerungsplatten oder einen geeigneten Schirmständer.

Zum Prime Day kostet der Songmics Sonnenschirm 84,67 Euro statt 104,87 Euro. Das sind 19 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: ein starker Sommer-Deal für alle, die ihren Lieblingsplatz draußen schnell und bezahlbar aufwerten wollen.

Die Details auf einen Blick:

300 cm großer Ampelschirm für Garten, Terrasse und Balkon

28 Solar-LED-Leuchten für gemütliche Abende im Freien

UPF 50+ Sonnenschutz und stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

Um 360 Grad drehbar, mit Kurbel und Kreuzfuß

Prime-Day-Preis: 84,67 statt 104,87 Euro, 19 Prozent Rabatt

Fazit: Kühler Schatten im Hochsommer

Der Songmics Ampelschirm ist genau der richtige Prime-Day-Deal für alle, die ihren Outdoor-Platz schnell und vergleichsweise günstig auf Sommermodus drehen wollen. Er schützt vor Sonne, bringt abends Licht ins Spiel und lässt sich flexibel ausrichten. Kurz gesagt: ein Schattenspender mit Wohlfühlfaktor.

Unser Tipp: Wer für Garten oder Terrasse noch einen großen Sonnenschirm sucht, sollte bei diesem Angebot nicht zu lange in der Sonne stehen. Der Preis ist stark, der Nutzen hoch – und der nächste heiße Tag kommt bestimmt.

* Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.