Wasser marsch: Den SodaStream TERRA gibt’s am Prime Day zum Top-Preis

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Zum Prime Day 2026 gibt es den SodaStream TERRA im starken Set für 60,49 statt 95,28 Euro. Inklusive CO2-Zylinder und mehreren 1-Liter-Flaschen.

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Prime Day, aber bitte mit Zisch! Wir haben uns den SodaStream TERRA angeschaut, der aktuell zu den besonders attraktiven Küchen-Deals bei Amazon zählt. Wer keine Lust mehr aufs Schleppen von Wasserkisten hat, bekommt hier ein praktisches Set zum besten Preis.

SodaStream TERRA: Frischer Sprudel zum besten Prime-Day-Preis

Der SodaStream TERRA* macht Leitungswasser im Handumdrehen zu Sprudelwasser. Das spart Schlepperei, Platz und Einwegflaschen – und passt perfekt für Familien, WGs, Homeoffice und alle, die täglich Mineralwasser trinken.

Im Set enthalten sind ein Quick Connect 60L CO2-Zylinder sowie mehrere spülmaschinengeeignete 1-Liter-Kunststoffflaschen. Praktisch: Der Zylinder wird einfach eingesetzt statt eingeschraubt. So ist der Wassersprudler auch für Einsteiger angenehm unkompliziert.

Zum Prime Day kostet der SodaStream TERRA 60,49 statt 95,28 Euro. Das sind 37 Prozent Rabatt. Inklusive Zusatzflaschen war das Gerät im gesamten letzten Jahr noch nie so günstig zu haben.

Die Details im Überblick:

Inklusive Quick Connect 60L CO2-Zylinder

Mit mehreren spülmaschinengeeigneten 1-Liter-Flaschen

Kein Strom nötig, einfach zu bedienen

Prime-Day-Preis: 60,49 statt 95,28 Euro, 37 Prozent Rabatt

SodaStream Quick Connect CO2-Zylinder: Vorrat für mehr Zisch

Passend dazu gibt es das SodaStream Quick Connect CO2-Zylinder-Set* im 2er-Pack. Die Reservezylinder reichen für bis zu 120 Liter Sprudelwasser und passen unter anderem zu Terra, E-Terra, Duo, E-Duo, Art, Gaia, Crystal 3.0 und ENSO.

Prime-Day-Preis: 38,30 statt 45,25 Euro, 15 Prozent Rabatt.

Fazit: Mehr Sprudel, weniger Schleppen

Der SodaStream TERRA ist ein starker Prime-Day-Deal für alle, die zu Hause unkompliziert Sprudelwasser machen wollen. Für 60,49 Euro gibt es ein rundes Set mit CO2 und Zusatzflaschen. Unser Tipp: Wer umsteigen will, sollte hier nicht lange warten.

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