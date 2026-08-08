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Sonnenfinsternis

Mallorca-Flughafen: 5 Stunden Wartezeit drohen

Menschen sitzen und warten auf Sitzreihen im modernen Flughafen Palma de Mallorca.
© Getty Images
Eine totale Sonnenfinsternis lockt Tausende Menschen nach Mallorca. Doch das Himmelsspektakel sorgt schon vorab für große Sorgen vor Staus und Chaos am Flughafen Son Sant Joan.
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Am Mittwoch verdunkelt sich der Himmel über Mallorca durch eine totale Sonnenfinsternis. Der Flughafen in Palma stellt sich bereits auf Chaos und lange Warteschlangen ein. Um zu verhindern, dass Urlauber ihren Flug verpassen, verlegen große Reiseveranstalter die Bustransfers zum Airport um zwei bis drei Stunden nach vorn.

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Mehrstündiges Warten vor dem Abflug

Seit Tagen raten Veranstalter auch Selbstfahrern, wegen drohender Staus wesentlich früher zum Flughafen Son Sant Joan aufzubrechen. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung "Última Hora" könnten dadurch manche Passagiere bis zu fünf Stunden vor dem Start am Terminal eintreffen. Neben der Abreise bereitet auch die Abholung ankommender Gäste organisatorische Bedenken. Am Mittwoch soll deshalb die Flotte an Charterbussen stark vergrößert werden, um alle Fahrten abzudecken.

Keine Änderungen beim regulären Flugplan

Die Sicherheitsmaßnahmen wurden mit der Flughafenbehörde AENA und der Verkehrszentrale abgesprochen. Der Flughafen Palma behält seinen regulären Flugplan trotz des Himmelsereignisses bei. Dennoch sorgen im Juli angekündigte Straßensperrungen bereits für Ausfälle, da in den Stunden vor der Sonnenfinsternis kaum ein Durchkommen ist und einige Aktivitäten abgesagt werden mussten.

Gelassene Haltung beim örtlichen Hotelverband

Mallorcas Hotelverband reagiert hingegen gelassen auf den Ansturm, da die Branche an große Menschenmengen gewöhnt sei. Der Arbeitgeberverband teilte dazu mit: "Die in den vergangenen Monaten getroffenen Vorbereitungen ermöglichen es uns, den 12. August normal, organisiert, mit offiziellen Informationen und nach einheitlichen Kriterien zu bewältigen".

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