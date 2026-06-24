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Marokko klarer Favorit gegen Haiti
"Das ist das Schöne an der Weltmeisterschaft. All die verschiedenen Spielstile der Mannschaften, gegen die man antritt und mit denen man klarkommen muss", sagte der Trainer. Aus den bisherigen beiden Spielen nahm Marokko - wie auch die Selecao - vier Punkte mit.
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Trotz Ausscheiden besitzt Haiti Kampfgeist
Für Haitis Nationalteam folgt das nächste Topspiel. Gegen Brasilien wurde man zuletzt 0:3 abgefertigt, nun geht es gegen den WM-Vierten von 2022. Das karibische Team ist zwar bereits aus dem Turnier ausgeschieden, versprach aber, auch gegen die Marokkaner alles zu geben. Das große Ziel ist weiterhin der erste WM-Punkt in der Geschichte des Landes.
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