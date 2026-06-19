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Alarmfahndung

Maskierter Täter nach Banküberfall auf der Flucht

Polizeiauto
© BMI
Eine Bank in Korneuburg wurde Schauplatz eines Überfalls. Ein maskierter Mann forderte Bargeld und ergriff danach die Flucht. Die Polizei fahndet derzeit auf Hochtouren nach dem Täter.
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Am Freitagnachmittag betrat ein maskierter Mann kurz vor 14.30 Uhr die Raika-Filiale mitten am Hauptplatz in Korneuburg hinter dem historischen Rathaus. Der dunkel gekleidete Verdächtige forderte Bargeld und ergriff anschließend die Flucht.

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Alarmfahndung der Polizei läuft

Wie Polizeisprecher Stefan Loidl gegenüber "ORF Niederösterreich" mitteilte, ist derzeit eine Alarmfahndung im Gange, um den flüchtigen Verdächtigen zu fassen.

Weitere Details zu dem Vorfall standen vorerst noch nicht fest. Bislang ist unklar, ob der Mann bei der Tat bewaffnet war oder ob er tatsächlich Beute machen konnte.

Eine Mitarbeiterin der Bank erlitt durch das Geschehen einen schweren Schock. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tathergang laufen weiter.

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