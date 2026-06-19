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Lage verschlechtert

Hitzewelle sorgt für Fischsterben in Oberösterreich

ABD0086_20260618 - SCHALCHEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen 'Trockenheit / Klima / Wetter / Hitze / Wasserknappheit / Wasser / Umwelt'. Im Bild: Verendete Fische, aufgenommen am Sonntag, 7. Juni 2026 in der ausgetrockneten Mattig in Unterlochen, Schalchen. - FOTO: APA/MANFRED FESL
© APA/MANFRED FESL
Die aktuelle Trockenheit verschärft die Lage von Gewässern in Oberösterreich weiter. Einige Bäche sind bereits ausgetrocknet. Die bevorstehende Hitzewelle könnte zu einem weiteren Fischsterben führen, so die Befürchtung der Fischer.
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In Oberösterreich leiden Flüsse und Bäche unter der anhaltenden Trockenheit. Vor allem kleinere Gewässer sind vom Wassermangel betroffen. Vielerorts sind Abschnitte trockengefallen. Laut "ORF" wurden in der Mattig im Innviertel zahlreiche Fische und ein toter Biber gefunden.

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Der Regen der vergangenen Wochen hat kaum für Entspannung gesorgt, so der oberösterreichische Landesfischermeister Gerhard Sandmayr. Von dieser Situation sind vor allem die Forellen betroffen. Ihre Jungfische sind auf die kleinen Zuflüsse angewiesen. Sind diese ausgetrocknet, können ganze Jahrgänge verloren gehen.

ABD0085_20260618 - SCHALCHEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen 'Trockenheit / Klima / Wetter / Hitze / Wasserknappheit / Wasser / Umwelt'. Im Bild: Verendete Fische, aufgenommen am Sonntag, 7. Juni 2026 in der ausgetrockneten Mattig in Unterlochen, Schalchen. - FOTO: APA/MANFRED FESL
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ABD0084_20260618 - SCHALCHEN - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen 'Trockenheit / Klima / Wetter / Hitze / Wasserknappheit / Wasser / Umwelt'. Im Bild: Verendete Fische, aufgenommen am Sonntag, 7. Juni 2026 in der ausgetrockneten Mattig in Unterlochen, Schalchen. - FOTO: APA/MANFRED FESL
© APA/MANFRED FESL

Von der Trockenheit sind auch andere Fischarten wie die Koppe betroffen. Fischer befürchten eine Verschärfung der Lage. In den kommenden Tagen werden fast keine Niederschläge erwartet und gleichzeitig rollt eine Hitzewelle an. Die stark belasteten Gewässer werden durch jede zusätzliche Hitzewelle weiter belastet.

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