Messi schon wieder mit Fluch belegt

Viele Fans versuchen scheinbar alles, damit Argentinien nicht den WM-Titel verteidigt.

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Vor dem Gruppenspiel von Argentinien gegen unser ÖFB-Team versuchten Brasilien-Fans mit dem gefürchteten Rocky-Fluch eine Niederlage der "Albiceleste" zu erzwingen. Wie man mittlerweile weiß, leider ohne Erfolg.

Der Mythos dürfte scheinbar nur dann eintreten, wenn man ein Trikot seines eigenen Teams über die Statue in Philadelphia überzieht. Doch nun droht Messi & Co. vor dem Sechzehntelfinale gegen Sensationsteam Kap Verde erneut Ungemach.

Der Titelverteidiger wurde erneut mit einem Fluch belegt, der bei dieser Endrunde schon Englands Superstar Harry Kane mit voller Wucht getroffen hat.

Schamane belegt Argentinien mit Fluch

Ghana-Schamane Nana Kwaku Bonsam verkündete, dass er seine unheimlichen Künste nun zu Gunsten des Inselstaates angewendet hat. Wenn Kap Verde nach 3 Remis gegen Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien jetzt auch gegen das große Argentinien nicht verliert, wäre das große WM-Wunder perfekt.

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Denn nach wie vor ist die ehemalige portugiesische Kolonie mit etwa 580.000 Einwohnern das einzige Team in der Geschichte von WM-Endrunden, das keine einzige Niederlage kassierte. Als Lohn gibt es jetzt das Duell gegen Superstar Lionel Messi.