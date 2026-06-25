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Innere Verletzungen drohen

Metallteile: Ferrero ruft Nutella-Produkte zurück

Haselnuss-Schock! DARUM wird Nutella jetzt viel teurer
© Getty
Lebensmittel-Gigant Ferrero ruft nun bestimmte Nutella-Muffins zurück. Die betroffene Charge soll mit metallischen Rückständen verunreinigt sein.
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Süßwarenhersteller Ferrero hat laut "chip.de" einen offiziellen Rückruf gestartet. Betroffen sind Nutella-Muffins, die tiefgekühlt an Backshops in Supermärkten geliefert werden. Es soll nur eine spezifische Charge betroffen sein. Diese könnte Verunreinigungen durch Metallteile beinhalten, so das Unternehmen.

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Wie "Produktwarnung" berichtet, besteht für Kunden eine ernstzunehmende Gefahr. Beim Verzehr des Produkts drohen schmerzhafte Schnittverletzungen im Mund- und Rachenraum sowie gefährliche Schäden an der Speiseröhre.

Alle Verbraucher, die im Zeitraum vom 16. Juni 2026 bis zum 25. Juni 2026 einen derartigen Muffin gekauft haben, sollten diesen nicht konsumieren. Im Handel wurden die betroffenen Bestände schon entfernt. Laut der Mitteilung sind andere Produkte vom Rückruf nicht betroffen.

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