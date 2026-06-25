Business
TV
E-Paper
Business

Ab sofort gültig

Neue Regel für Online-Shopper in Österreich

Shopping-Schock: Gratis-Rücksendung vor Aus
© Gettyimages
Am Freitag trat eine neue EU-Regelung in Kraft. Sie bringt deutliche Veränderungen in allen Online-Shops.
OE24 auf Google bevorzugen

Seit kurzem gelten in der EU neue Richtlinien für alle Online-Shops.&nbsp; Auch hierzulande müssen die Betreiber umstellen. Ab sofort haben Kunden die Möglichkeit, per Widerrufs-Button vom Kauf zurückzutreten.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Völlig verrückt: Adidas präsentiert "tragbare Klimaanlage"

Billa-Filiale erhält komplett neue Zone

Bei Online-Käufen können schon jetzt Verbraucher innerhalb von 14 Tagen von einem Vertrag zurücktreten. Jedoch ist der Widerruf häufig komplizierter als der Vertragsschluss. Für den Kauf genügen oft nur zwei Klicks. Der Rücktritt erfolgt hingegen mühsam. Es muss die richtige Seite gefunden und Formulare ausgefüllt werden.

Regelung gilt auch in Apps und Spielkonsolen-Stores

Seit dem 19. Juni müssen Online-Shops einen Widerrufs-Button haben. Laut der Regelung muss dieser besonders hervorgehoben werden und darf gar nicht versteckt sein. Die Regelung gilt auch in Apps oder den Stores von Spielkonsolen, so das Ö1-Morgenjournal. Daraufhin erhalten Kunden eine Eingangsbestätigung mit genauen Infos des Rücktritts.

Experten begrüßen die neue Regelung, aber ein neues Risiko könnte dadurch auftreten. Durch den Hinweis auf den einfachen Rücktritt könnten mehr und schnellere unüberlegte Vertragsabschlüsse getätigt werden.

Derzeit haben die meisten Shops keinen derartigen Button. Österreich braucht länger für die rechtliche Umsetzung. Laut dem Justizministerium könnte das entsprechende Gesetz bis Jahresende vorgelegt werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Völlig verrückt: Adidas & Rick Owens präsenteren Jacke für Hitze-Tage

Bayer gewinnt Glyphosat-Streit vor US-Supreme-Court

1,5 Mio. Österreicher haben Einkommensverluste

Billa-Filiale erhält komplett neue Zone

Österreichs Wirtschaft wird wieder wachsen

Ölpreis erstmals unter Vorkrisen-Niveau

SPAR zeigt die Eis-Trends  für den Sommer

Neue Regel für Online-Shopper in Österreich

H&M-Knall: Gewinn unter Erwartungen

Gehaltsvergleich: Hier wartet das meiste Geld