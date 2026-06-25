Neue Regel für Online-Shopper in Österreich

Am Freitag trat eine neue EU-Regelung in Kraft. Sie bringt deutliche Veränderungen in allen Online-Shops.

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Seit kurzem gelten in der EU neue Richtlinien für alle Online-Shops. Auch hierzulande müssen die Betreiber umstellen. Ab sofort haben Kunden die Möglichkeit, per Widerrufs-Button vom Kauf zurückzutreten.

Bei Online-Käufen können schon jetzt Verbraucher innerhalb von 14 Tagen von einem Vertrag zurücktreten. Jedoch ist der Widerruf häufig komplizierter als der Vertragsschluss. Für den Kauf genügen oft nur zwei Klicks. Der Rücktritt erfolgt hingegen mühsam. Es muss die richtige Seite gefunden und Formulare ausgefüllt werden.

Regelung gilt auch in Apps und Spielkonsolen-Stores

Seit dem 19. Juni müssen Online-Shops einen Widerrufs-Button haben. Laut der Regelung muss dieser besonders hervorgehoben werden und darf gar nicht versteckt sein. Die Regelung gilt auch in Apps oder den Stores von Spielkonsolen, so das Ö1-Morgenjournal. Daraufhin erhalten Kunden eine Eingangsbestätigung mit genauen Infos des Rücktritts.

Experten begrüßen die neue Regelung, aber ein neues Risiko könnte dadurch auftreten. Durch den Hinweis auf den einfachen Rücktritt könnten mehr und schnellere unüberlegte Vertragsabschlüsse getätigt werden.

Derzeit haben die meisten Shops keinen derartigen Button. Österreich braucht länger für die rechtliche Umsetzung. Laut dem Justizministerium könnte das entsprechende Gesetz bis Jahresende vorgelegt werden.