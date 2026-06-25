Billa-Filiale erhält komplett neue Zone

Nach 1,5 Jahren Bauzeit eröffent Oberösterreichs größte Billa Plus Fillia. Kunden können sich über eine komplett neue Zone freuen.

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Nach 1,5 Jahren Warten eröffnet einer der größten BILLA PLUS Österreichs und größter BILLA PLUS Oberösterreichs in der Lindengasse 16 in Linz seine Toren. Nach dem Umbau begesteistert die Filliale im Einkaufszentrum PRO-Kaufland auf 3.200 m² ihren Kunden mit einem ganz neuen Einkaufserlebnis.

Als Herzstück dient Oberösterreichs erste BILLA PLUS Beauty Zone. Auf rund 231 m² werden etwa 6.000 Drogerieartikel angeboten. Das Lebensmittelsortiment wurden ebenfalls erweitert, unter anderem mit regionalen Produkten, eine Salat- und Saftbar sowie ein größeres Blumensortiment.

Neue BILLA PLUS Beauty Zone

Thomas Steingruber, BILLA-Vertriebsdirektor in Oberösterreich, erklärt: "Als verlässlicher Nahversorger in Oberösterreich ist es uns besonders wichtig, unseren Kunden ein ideales Einkaufserlebnis zu bieten. Mit der Neueröffnung unseres BILLA PLUS Marktes in Linz setzen wir genau hier an. Der Einkauf von Lebensmitteln und Drogerieprodukten lässt sich ab sofort bequem miteinander kombinieren. Damit bieten wir unseren Kund:innen unter einem Dach eine noch größere Auswahl für ihren täglichen Bedarf und schaffen Erleichterung im Alltag. Unser Ziel für 2026 ist es, die Stärkung der regionalen Versorgung weiterhin konsequent voranzutreiben, unseren Kunden ein modernes Einkaufserlebnis zu bieten und einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Oberösterreich zu leisten."

© BILLA AG / Flohner Fotografie

© BILLA AG / Flohner Fotografie

In der BILLA PLUS Beauty Zone werden 3.000 völlig neue Produkte angeboten. Das Sortiment beinhaltet die gewöhnlichen Produkten, wie etwa Gesichts- und Haarpflege, Deo, Rasur, Zahnpflege, Damenhygiene, Fußpflege und Duschprodukten. Zusätzlich werden rund 850 Make-up-Produkte und Düfte angeboten. Optisch grenzt sich der Bereich von dem Rest ab. Es wird auf moderne Möblierung, einladende Beleuchtung und ein pinkes Design gesetzt.

Spenden für die Lebensmittelretter

Im Lebensmittelbereich soll das Sortiment um rund 800 regionale Artikeln erweitert werden. Mit dabei sind auch etwa 150 Produkete aus der Welt von BILLA PFLANZILLA. Die Salat- und Saftbar wird um eine große Weinwelt erweitert. Fisch und Fleisch gibt es in Bedienung. Das Frischfleisch, wie in allen BILLA und BILLA Plus Märkten, kommt zu 100% aus Österreich.

© BILLA AG / Flohner Fotografie

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Marktmanager Rene Parzer betont: "Allein in diesem Markt finden unsere Kund:innen rund 800 regionale Artikel. Möglich macht das die enge Zusammenarbeit mit regionalen Lieferant:innen: Sie sorgt für frische Produkte, hält die Wertschöpfung in der Region und stärkt das gesamte regionale Wirtschaftsgefüge."

© BILLA AG / Flohner Fotografie

Der Marktmanager unterstützt mit seinen Mitarbeitern die Organisation Lebensmittelretter mit regelmäßigen Lebensmittelspenden. Zusätzlich bietet der Markt Rettersackerl mit Obst und Gemüse, mit kleinen optischen Mängel oder nicht verpackt sind, sowie mit Gebäck zum Preis von 3,50 Euro an.