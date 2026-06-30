Nach 12 Jahren: WM-Orakel patzt erstmals

Orakel gehören zu Weltmeisterschaften wie Außenseiter-Erfolge und goldene Trophäen. Nach zwölf Jahren lag ein deutsches nun wieder einmal falsch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Story machte bereits vor dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko die Runde: Ein deutscher Ökonom erstellte ein Daten-Modell, mit dem er den kommenden Weltmeister tippt.

Die Sensation daran war aber der Erfolg, denn seit 2014 sagte dieses jeden Weltmeister voraus. Bis 2026. Denn nach über zwölf Jahren ist der Erfolgslauf beendet.

Laut der Analyse, die sich auf FIFA-Rangliste, Bevölkerungsgröße und andere Faktoren beruht, hätte nämlich die Niederlande erstmals Weltmeister werden sollen.

Neymar macht sich online lustig

Nun scheiterte Oranje aber im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinals an Marokko, das macht einen Titel schwierig, um nicht zu sagen unmöglich.

Damit aber noch nicht genug, muss der Ökonom auch den Spott von Brasiliens Superstar Neymar über sich ergehen lassen. Das Modell sagte nämlich auch einen Sieg der Japaner gegen die Seleçao voraus.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Nach Abpfiff ging der 34-Jährige sofort auf "X" und postete inklusive Zwinger-Emoji: "Herr Joachim Klement…bitte versuchen Sie es bei der nächsten Weltmeisterschaft." Obendrein schoss er nach der Niederlage der Niederländer nach: "Schon wieder falsch."