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42 Grad gemessen

Nachbarland verzeichnet einen Hitzerekord

Menschen werden bei Hitze auf einem Platz in Budapest von Wasserkanonen zur Abkühlung besprüht.
© APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK
Der bisherige Hitzerekord war im Jahr 2007 verzeichnet worden, damals wurden 41,9 Grad gemessen.
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Auch Ungarn hat einen neuen Hitzerekord verzeichnet: Im nördlichen Szecseny nahe der Grenze zur Slowakei stieg das Thermometer am Dienstag auf 42 Grad, wie der nationale Wetterdienst mitteilte. In Budapest wurden 41 Grad gemessen. "Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass sowohl der nationale als auch der für die Hauptstadt geltende Rekord für die höchste jemals gemessene Temperatur gebrochen wurde", sagte die Meteorologin Anna Kuntar-Molnar in einem Online-Video.

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Der bisherige Hitzerekord in Ungarn war im Jahr 2007 verzeichnet worden, damals wurden 41,9 Grad gemessen. In Budapest war das Thermometer im selben Jahr auf 40,7 Grad geklettert. Seit dem Wochenende gilt in Ungarn die höchste Hitze-Warnstufe. Regierungschef Peter Magyar hatte die Bevölkerung aufgerufen, ihren Wasserverbrauch einzuschränken und auf nicht zwingend nötige Maßnahmen wie etwa das Gießen von Rasenflächen und Autowaschen zu verzichten. Zudem ordnete er, wo möglich, Arbeit im Homeoffice und verkürzte Arbeitszeiten an. Für mehr als 120 Gemeinde galten Einschränkungen beim Wasserverbrauch.

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