Nach wilder Party! Oma (96) wird aus Altersheim geschmissen

Die weltberühmte 96-jährige Influencerin Grandma Droniak hat eine heftige Verwarnung kassiert, weil sie in ihrem Zimmer zu wild feiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf Social Media ist Lillian Droniak längst eine absolute Berühmtheit. Unter ihrem Künstlernamen "Grandma Droniak" unterhält die Seniorin eine riesige Fangemeinde und begeistert mittlerweile rund 20 Millionen Follower mit ihren spaßigen Inhalten, die von Bingo-Zoff bis hin zu lustigen Dating-Tipps reichen. Doch die 96-Jährige lässt es keineswegs nur im Internet, sondern auch im echten Leben gerne so richtig krachen. Das führt nun zu massivem Ärger in ihren eigenen vier Wänden. In dem US-Altersheim, in das sie zog, drohte man ihr zeitweise mit dem Rauswurf, weil sie dort einfach zu wilde Partys feiert.

Fiese Verwarnung per Brief

Lillian berichtet in einem Clip auf Instagram von der Verwarnung, die sie von der Heimleitung erhalten hat.

"Ich habe gerade diesen Brief bekommen. Darin steht, dass ich rausgeworfen werde, wenn ich nicht mit den Partys aufhöre." erzählt die Seniorin auf ihren Social Media Plattformen. Im Juni 2024 war sie ins Altersheim gezogen, nachdem sie sich zuvor bei einem Sturz ein Bein gebrochen hatte.

Beschwerden wegen nächtlichem Lärm

Der Grund für das Schreiben der Heimleitung ist eindeutig: Es gebe Beschwerden wegen des Lärms, außerdem seien Partys und Alkohol aus Sicherheitsgründen im Altersheim nicht erlaubt. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras sei auch zu sehen, dass Grandma Droniak bis ein Uhr nachts Besuch habe. Obwohl das Heim ein aktives Sozialleben unterstütze, gehe das einfach zu weit. Die Botschaft des Heims lautet daher unmissverständlich: "Bitte keine Partys mehr". Weitere Verstöße könnten sonst harte Besuchsverbote nach sich ziehen oder sogar ihren Verbleib im Heim gefährden.

Wütende Reaktion der Oma

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das gefiel der Seniorin überhaupt nicht. Auf den Vorwurf der Heim-Leitung kontert sie: "Ich zahle 12.000 Dollar (rund 10.500 Euro) im Monat, um hier zu wohnen. Da kann ich auch feiern, wenn ich will". Nach dieser Ansage zerriss sie den Brief vor der Kamera.

Trotzig äußert sie sich weiter mit den Worten: "Heute Abend kommen meine Mädels vorbei. Wir werden trinken und tratschen. Es ist keine Party – aber wir können schon ganz schön aufdrehen. Ich kann einfach nicht anders. Ich liebe Partys. Mich hält niemand auf!"

© Instagram / grandma_droniak

Einigung mit der Heimleitung

Gegenüber dem Magazin "People" bestätigte ein Sprecher der 96-jährigen Influencerin den Streit, erklärte aber zugleich, dass die Angelegenheit inzwischen gelöst sei. Der ausgehandelte Kompromiss sieht nun so aus: Grandma Droniak darf weiter bis spät in die Nacht Besuch empfangen – schenkt ihren Gästen dafür aber keinen Alkohol mehr aus.