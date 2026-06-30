Welt
TV
E-Paper
Welt

"Keiner stoppt mich"

Nach wilder Party! Oma (96) wird aus Altersheim geschmissen

© Instagram / grandma_droniak
Die weltberühmte 96-jährige Influencerin Grandma Droniak hat eine heftige Verwarnung kassiert, weil sie in ihrem Zimmer zu wild feiert.
OE24 auf Google bevorzugen

Auf Social Media ist Lillian Droniak längst eine absolute Berühmtheit. Unter ihrem Künstlernamen "Grandma Droniak" unterhält die Seniorin eine riesige Fangemeinde und begeistert mittlerweile rund 20 Millionen Follower mit ihren spaßigen Inhalten, die von Bingo-Zoff bis hin zu lustigen Dating-Tipps reichen. Doch die 96-Jährige lässt es keineswegs nur im Internet, sondern auch im echten Leben gerne so richtig krachen. Das führt nun zu massivem Ärger in ihren eigenen vier Wänden. In dem US-Altersheim, in das sie zog, drohte man ihr zeitweise mit dem Rauswurf, weil sie dort einfach zu wilde Partys feiert.

Fiese Verwarnung per Brief

Lillian berichtet in einem Clip auf Instagram von der Verwarnung, die sie von der Heimleitung erhalten hat.

"Ich habe gerade diesen Brief bekommen. Darin steht, dass ich rausgeworfen werde, wenn ich nicht mit den Partys aufhöre." erzählt die Seniorin auf ihren Social Media Plattformen. Im Juni 2024 war sie ins Altersheim gezogen, nachdem sie sich zuvor bei einem Sturz ein Bein gebrochen hatte.

Auch interessant

Belgien muss gegen Senegal endlich liefern

Wasser-Alarm: Wien verordnet Sparmaßnahmen

Rote Stufe: Hitzewarnung an der Adria

Beschwerden wegen nächtlichem Lärm

Der Grund für das Schreiben der Heimleitung ist eindeutig: Es gebe Beschwerden wegen des Lärms, außerdem seien Partys und Alkohol aus Sicherheitsgründen im Altersheim nicht erlaubt. Auf Aufnahmen von Überwachungskameras sei auch zu sehen, dass Grandma Droniak bis ein Uhr nachts Besuch habe. Obwohl das Heim ein aktives Sozialleben unterstütze, gehe das einfach zu weit. Die Botschaft des Heims lautet daher unmissverständlich: "Bitte keine Partys mehr". Weitere Verstöße könnten sonst harte Besuchsverbote nach sich ziehen oder sogar ihren Verbleib im Heim gefährden.

Wütende Reaktion der Oma

Das gefiel der Seniorin überhaupt nicht. Auf den Vorwurf der Heim-Leitung kontert sie: "Ich zahle 12.000 Dollar (rund 10.500 Euro) im Monat, um hier zu wohnen. Da kann ich auch feiern, wenn ich will". Nach dieser Ansage zerriss sie den Brief vor der Kamera.

Trotzig äußert sie sich weiter mit den Worten: "Heute Abend kommen meine Mädels vorbei. Wir werden trinken und tratschen. Es ist keine Party – aber wir können schon ganz schön aufdrehen. Ich kann einfach nicht anders. Ich liebe Partys. Mich hält niemand auf!"

© Instagram / grandma_droniak

Einigung mit der Heimleitung

Gegenüber dem Magazin "People" bestätigte ein Sprecher der 96-jährigen Influencerin den Streit, erklärte aber zugleich, dass die Angelegenheit inzwischen gelöst sei. Der ausgehandelte Kompromiss sieht nun so aus: Grandma Droniak darf weiter bis spät in die Nacht Besuch empfangen – schenkt ihren Gästen dafür aber keinen Alkohol mehr aus.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rote Stufe: Hitzewarnung an der Adria

Wegen Epstein: Keine Milliarden-Spende an Gates-Stiftung

Top-Oberst: Ukraine ist "mächtigste Armee Europas"

Dieses Land bittet jetzt Asylwerber zur Kasse

Schwere Krawalle nach Marokko-Sieg in den Niederlanden

2-Meter-Mann tot auf einsamer Insel entdeckt

Berlin will Hitlers letzten Bunker beseitigen

Nach wilder Party! Oma (96) wird aus Altersheim geschmissen

Dieses natürliche Hausmittel lässt Edelstahl glänzen

Dieser Virus legt dein Handy lahm & lässt es muhen