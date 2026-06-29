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Enttäuschung

Nächster WM-Trainer verliert seinen Job

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Tschechiens Ex-Trainer Miroslav Koubek
© APA/AFP/CARL DE SOUZA
Wenige Tage nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft ist Miroslav Koubek seinen Job als Teamchef von Tschechien los.
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Beide Seiten hätten sich auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt, teilte der tschechische Fußball-Verband am Montag mit. Koubek hatte die Tschechen seit Dezember trainiert und über das Play-off zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren geführt.

Er habe sich entschieden, seinen Rücktritt anzubieten, sagte Koubek laut Verbands-Aussendung.

"Halbwahrheiten und Erfindungen"

In dieser erhob der 74-Jährige auch schwere Vorwürfe gegenüber der heimischen Presse: "Zu meiner Entscheidung hat auch die Medienkampagne beigetragen, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Erfindungen gegen meine Person beruhte."

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Unmittelbar nach dem 0:3 gegen Mitgastgeber Mexiko im letzten Gruppenspiel hatte Koubek einen Rücktritt noch ausgeschlossen. "Ich habe einen Vertrag und ich gebe nie auf", hatte er gesagt: "Darüber denke ich nicht mal nach."

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