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Sanierungsarbeiten

Nächtliche Sperrwelle auf der A23

© APA/Roland Schlager
Auf der Südosttangente müssen sich Autofahrer in den kommenden Nächten auf Behinderungen einstellen. Wegen der Generalsanierung am Knoten Prater werden in dieser Woche mehrere Auf- und Abfahrten gesperrt. Die Arbeiten beginnen jeweils um 22 Uhr und dauern bis 5 Uhr früh.
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In der Nacht von Montag auf Dienstag sind gleich zwei Tangenten-Abfahrten blockiert. Betroffen ist einerseits die Abfahrt von der A23 in Fahrtrichtung Süden auf die A4 Ostautobahn in Richtung Nickelsdorf. Andererseits wird in Fahrtrichtung Norden die Abfahrt auf die A4 stadteinwärts gesperrt. Eine Umleitung wird über die Anschlussstelle St. Marx eingerichtet.

Weitere Blockaden unter der Woche

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch folgt die nächste Sperre für den Verkehr in Fahrtrichtung Süden. Diesmal betrifft es die Ausfahrt auf die A4 stadteinwärts, wobei die Umleitung wieder über die Anschlussstelle St. Marx führt. Nach einer kurzen Pause am Mittwoch wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Auffahrt von der Stadionbrücke kommend in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Autofahrer müssen in dieser Zeit über die Anschlussstelle Handelskai ausweichen.

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Fertigstellung noch heuer im Sommer

Diese nächtlichen Sanierungsarbeiten sind Teil der großen Generalsanierung am Knoten Prater. Laut Asfinag sollen die Baustellen heuer im Sommer endgültig abgeschlossen werden. Das hohe Alter sowie die enorme Verkehrsbelastung machen die umfassende Erneuerung von Fahrbahnen, Brücken und Rampen auf dieser vielbefahrenen Strecke dringend notwendig.

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