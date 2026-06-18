Erste Ausflüge
Nasenbären-Babys erobern den Tiergarten
In der tierischen Wohngemeinschaft der Nasen- und Brillenbären im Tiergarten Schönbrunn ist aktuell besonders viel los: Vier junge Weißrüssel-Nasenbären unternehmen ihre ersten Ausflüge in die Außenanlage. "Ende März hat unser jüngeres Weibchen Jungtiere zur Welt gebracht. Nasenbären sind Nesthocker. Sie kommen blind zur Welt und verbringen ihre ersten sechs bis sieben Lebenswochen gut versteckt in Baumnestern", erläuterte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.
In der tierischen Wohngemeinschaft der Nasen- und Brillenbären im Tiergarten Schönbrunn ist aktuell besonders viel los: Vier junge Weißrüssel-Nasenbären unternehmen ihre ersten Ausflüge in die Außenanlage. "Ende März hat unser jüngeres Weibchen Jungtiere zur Welt gebracht. Nasenbären sind Nesthocker. Sie kommen blind zur Welt und verbringen ihre ersten sechs bis sieben Lebenswochen gut versteckt in Baumnestern", erläuterte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.
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Naturnahe Haltung für flinke Allesfresser
Weißrüssel-Nasenbären sind in Mexiko, Zentralamerika sowie im nordwestlichen Südamerika beheimatet und leben in unterschiedlichsten Lebensräumen - vom Regenwald bis zur offenen Landschaft. Die Allesfresser ernähren sich vor allem von Insekten, Spinnen und Würmern, aber auch von Früchten, Pflanzenknollen und gelegentlich von kleinen Wirbeltieren.
Damit sie auch im Tiergarten ihr natürliches Verhalten ausleben können, ist die Anlage besonders naturnah gestaltet. "Wir lassen bewusst Totholz liegen und schneiden die Vegetation nur so weit zurück, wie es notwendig ist. So finden zahlreiche Insekten einen Lebensraum und unsere Nasenbären können tagsüber nach Krabbelgetier suchen", erklärte Rupert Kainradl, zoologischer Kurator im Tiergarten Schönbrunn.
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