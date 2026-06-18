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Kreuzfahrt-Boom

Donau-Tourismus bringt 25 Mio. Euro Umsatz

Anlegestelle Krems
© NLK KHITTL
Mehr als eine halbe Million Passagiere schippern jährlich den österreichischen Donauabschnitt entlang – und allein Niederösterreich kassiert dabei rund 25 Millionen Euro Umsatz.
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Das betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch bei einem Pressegespräch an Bord der MS Viking Gullveig in Krems. „Die Donau bringt die Welt zu uns nach Niederösterreich", so Mikl-Leitner. Fast jeder zweite Gast kommt aus den USA, Kanada oder Großbritannien, 43 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum. Pro Landgang gibt ein Passagier rund 45 Euro für Eintritte und Busfahrten aus – plus im Schnitt 20 Euro für Souvenirs und Gastronomie.

Boom

2003 pendelten noch 75 Kabinenschiffe auf dem österreichischen Donauabschnitt – 2019 waren es bereits 192 Schiffe mit 14.000 Anlegungen. Die DonauStationen GmbH betreibt heute 36 Anlegestellen von Linz bis Budapest. Geschäftsführerin Birgit Brandner-Wallner: „1999 hatten wir 2.000 Buchungen – heuer werden es rund 8.000 sein."

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