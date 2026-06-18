Donau-Tourismus bringt 25 Mio. Euro Umsatz

Mehr als eine halbe Million Passagiere schippern jährlich den österreichischen Donauabschnitt entlang – und allein Niederösterreich kassiert dabei rund 25 Millionen Euro Umsatz.

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Das betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch bei einem Pressegespräch an Bord der MS Viking Gullveig in Krems. „Die Donau bringt die Welt zu uns nach Niederösterreich", so Mikl-Leitner. Fast jeder zweite Gast kommt aus den USA, Kanada oder Großbritannien, 43 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum. Pro Landgang gibt ein Passagier rund 45 Euro für Eintritte und Busfahrten aus – plus im Schnitt 20 Euro für Souvenirs und Gastronomie.

Boom

2003 pendelten noch 75 Kabinenschiffe auf dem österreichischen Donauabschnitt – 2019 waren es bereits 192 Schiffe mit 14.000 Anlegungen. Die DonauStationen GmbH betreibt heute 36 Anlegestellen von Linz bis Budapest. Geschäftsführerin Birgit Brandner-Wallner: „1999 hatten wir 2.000 Buchungen – heuer werden es rund 8.000 sein."

Kloster im Aufwind

Stift Göttweig zählt mittlerweile 120.000 Besucher pro Jahr – mehr als doppelt so viele wie vor zehn Jahren, seit die Kooperation mit Viking Cruises startete, berichtete Pater Maurus.

Neuer Ponton errichtet

Ab 2027 legt Celebrity Cruises neue Programme auch in Niederösterreich auf. Und in Dürnstein steht nach den Hochwasserschäden wieder ein neuer Ponton – das Land investierte rund eine halbe Million Euro