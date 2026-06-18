Schnell buchen
Das MAMUZ ruft: tolle Handwerkskurse
Rund 50 Kurse stehen heuer am Programm. Noch buchbar sind unter anderem: Ledergürtel anfertigen (10.7.), Bronzeguss (10.7.), Wolle färben (12.7.), Schellen aus Bronze schmieden (12.7.) sowie Schmuckanhänger aus Stein herstellen (15./16.8.). Dazu kommen Daubengefäße herstellen (4./5.7.), Bau einer sibirischen Schamanentrommel (1.8.), Feuerstahl schmieden (16.8.), Keramik und Figurinen fertigen (16.8.) oder Räuchern mit heimischen Kräutern und Harzen (16.8.).
Und für Kinder ...
Jeden Donnerstag im Juli und August gibt es spezielle Kurse für Kinder ab 6 Jahren: Speere bauen, Knochen schnitzen, Messer schmieden. Auch hier: Restplätze vorhanden – aber nicht mehr lang!
Auch interessant
Alle Kurse finden im archäologischen Freigelände des MAMUZ statt und werden von erfahrenen Fachleuten geleitet. Jetzt also buchen – bevor es zu spät ist!
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden