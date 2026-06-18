Das MAMUZ ruft: tolle Handwerkskurse

Die historischen Handwerkskurse im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya sind der Renner – für Juli und August gibt es nur noch Restplätze!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Rund 50 Kurse stehen heuer am Programm. Noch buchbar sind unter anderem: Ledergürtel anfertigen (10.7.), Bronzeguss (10.7.), Wolle färben (12.7.), Schellen aus Bronze schmieden (12.7.) sowie Schmuckanhänger aus Stein herstellen (15./16.8.). Dazu kommen Daubengefäße herstellen (4./5.7.), Bau einer sibirischen Schamanentrommel (1.8.), Feuerstahl schmieden (16.8.), Keramik und Figurinen fertigen (16.8.) oder Räuchern mit heimischen Kräutern und Harzen (16.8.).

Und für Kinder ...

Jeden Donnerstag im Juli und August gibt es spezielle Kurse für Kinder ab 6 Jahren: Speere bauen, Knochen schnitzen, Messer schmieden. Auch hier: Restplätze vorhanden – aber nicht mehr lang!

Alle Kurse finden im archäologischen Freigelände des MAMUZ statt und werden von erfahrenen Fachleuten geleitet. Jetzt also buchen – bevor es zu spät ist!