Fridays-For-Future
Sunset Cycling: Gemeinsame Radtour durch St. Pölten
Einen Abend lang gehören die sonst stark vom Autoverkehr dominierten Straßen den Fahrrädern. Die Aktion macht sichtbar, wie wenig Raum Radfahrende im Alltag oft haben und wie eine Stadt aussehen könnte, in der nachhaltige Mobilität stärker im Mittelpunkt steht.
Auf abgesperrten Hauptstraßen fahren die Teilnehmer:innen gemeinsam durch St. Pölten, begleitet wird das von Musik und einer jeder Menge positiver Energie. Ziel ist es, die Stadt aus einer neuen Perspektive zu erleben und gleichzeitig auf notwendige Verbesserungen in der Radinfrastruktur aufmerksam zu machen.
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Ablauf des Events
Sunset Cycling St. Pölten – 19. Juni 2026:
- Wann: Freitag, 19. Juni 2026
- Start: 19:00 Uhr
- Ende: 20:30 Uhr
- Treffpunkt: Rathausplatz St. Pölten
- Teilnahme: kostenlos, ohne Anmeldung
Die Veranstalter bitten darum, genügend Abstand zu den vorausfahrenden Teilnehmer:innen einzuhalten und empfehlen das Tragen eines Fahrradhelms zur eigenen Sicherheit.
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Hintergrund der Aktion
Das "Sunset Cycling" ist Teil einer Reihe von Fahrrad- und Klimademos, die darauf aufmerksam machen, dass Städte in Österreich weiterhin stark auf Autoverkehr ausgerichtet sind. Gleichzeitig soll gezeigt werden, dass eine andere Nutzung des öffentlichen Raums möglich ist, mit mehr Platz für Radverkehr, Begegnung und klimafreundliche Mobilität. (Pia Rommel)
Kontakt & Organisation
Fragen zur Veranstaltung können direkt an das Organisationsteam von Fridays for Future Niederösterreich gerichtet werden:
noe@fridaysforfuture.at
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