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Sunset Cycling: Gemeinsame Radtour durch St. Pölten

Sunset Cycling
© Fridays For Future Österreich
Am Freitag, dem 19. Juni 2026, wird St. Pölten für eineinhalb Stunden zu einer Stadt der Fahrräder: Das "Sunset Cycling" von Fridays for Future Österreich bringt Menschen zusammen, um gemeinsam ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität zu setzen.
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Einen Abend lang gehören die sonst stark vom Autoverkehr dominierten Straßen den Fahrrädern. Die Aktion macht sichtbar, wie wenig Raum Radfahrende im Alltag oft haben und wie eine Stadt aussehen könnte, in der nachhaltige Mobilität stärker im Mittelpunkt steht.

Auf abgesperrten Hauptstraßen fahren die Teilnehmer:innen gemeinsam durch St. Pölten, begleitet wird das von Musik und einer jeder Menge positiver Energie. Ziel ist es, die Stadt aus einer neuen Perspektive zu erleben und gleichzeitig auf notwendige Verbesserungen in der Radinfrastruktur aufmerksam zu machen.

Ablauf des Events

Sunset Cycling St. Pölten – 19. Juni 2026:

  • Wann: Freitag, 19. Juni 2026
  • Start: 19:00 Uhr
  • Ende: 20:30 Uhr
  • Treffpunkt: Rathausplatz St. Pölten
  • Teilnahme: kostenlos, ohne Anmeldung

Die Veranstalter bitten darum, genügend Abstand zu den vorausfahrenden Teilnehmer:innen einzuhalten und empfehlen das Tragen eines Fahrradhelms zur eigenen Sicherheit.

Sunset Cycling in St.Pölten Fridays For Future Österreich © Fridays For Future Österreich

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Hintergrund der Aktion

Das "Sunset Cycling" ist Teil einer Reihe von Fahrrad- und Klimademos, die darauf aufmerksam machen, dass Städte in Österreich weiterhin stark auf Autoverkehr ausgerichtet sind. Gleichzeitig soll gezeigt werden, dass eine andere Nutzung des öffentlichen Raums möglich ist, mit mehr Platz für Radverkehr, Begegnung und klimafreundliche Mobilität. (Pia Rommel)

Kontakt & Organisation

Fragen zur Veranstaltung können direkt an das Organisationsteam von Fridays for Future Niederösterreich gerichtet werden:
noe@fridaysforfuture.at

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