Regionaltipp
Mit dem Traktorshuttle in die Marillengärten
Beim "Erlebnis Marille" in der Obstbaumschule Schreiber ist diesen Freitag einiges geboten. Ein Traktorshuttle bringt Besucherinnen und Besucher direkt in die Poysdorfer Marillengärten, wo eine Führung spannende Einblicke in die Welt der Marille bietet.
Anschließend geht es mit dem Traktor zurück zum Vino Versum, dem Obst- und Saftladen der Obstbaumschule. Dort klingt der Nachmittag bei einer Verkostung verschiedener Marillenprodukte aus. Für Marillenliebhaber gibt es dabei einiges zu entdecken: Das Poysdorfer Sortiment reicht von Marillennektar und Marillenröster bis hin zu Marillensenf und Marillen-Grillsoße.
Das besondere Marillenerlebnis kann für nur 30 Euro pro Person gebucht werden. Treffpunkt ist das Vino Versum Poysdorf in der Brünner Straße 28. Für die Durchführung des Programms ist eine Mindestteilnehmerzahl von sechs Personen erforderlich. (Pia Rommel)
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