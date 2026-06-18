Streetfood Festival Gänserndorf
Kulinarik, Musik und Sommerstimmung am Rathausplatz
Von 19. bis 21. Juni 2026 verwandelt sich der Rathausplatz in Gänserndorf (Rathausplatz 1, 2230 Gänserndorf) in ein kulinarisches Highlight der Region. Das Streetfood Festival lädt täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr Besucherinnen und Besucher zu einem Wochenende voller internationaler Spezialitäten, Musik und sommerlicher Festivalstimmung ein.
Kulinarische Vielfalt aus aller Welt
Beim Streetfood Festival erwartet die Gäste eine breite Auswahl an Foodtrucks mit Gerichten aus verschiedenen Ländern und Küchenrichtungen. Von klassischen Snacks bis hin zu exotischen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Mit dabei sind unter anderem:
- Die Tombüse – Fischspezialitäten
- Gastro Vogue – Grillspieße
- Die Marchfelder Eventcatering – Burger-Variationen
- Schnurro’s Churros – Churros mit Toppings, Softeis, Crêpes
- Wild Fries – Loaded Fries mit diversen Toppings
- Ruckenbauer’s Langos – Langos-Variationen
- Millie The Vintage Caravan – Waffeln, Croffels, Frozen Yoghurt
- Fressecke – Pljeskavica, Currywurst, Pommes, Slush-Eis
- Supranoms Catering – Tai Food und Koreanische Spezialitäten
- El Jefe Comida Mexicana – Mexikanisches Streetfood (Burritos, Bowls und Enchilladas)
Auch für Weinliebhaber ist gesorgt:
- Weingut Weiliger-Lowatschek bietet Weine sowie Marillozzante an.
Musikprogramm sorgt für Festivalstimmung
Neben kulinarischen Highlights steht auch Musik im Mittelpunkt des Events:
Freitag, 18:00 Uhr: Bezaubernd (Pop & Austropop) Samstag, 19:00 Uhr: Charly & Heli (Austropop)
Die Live-Auftritte sollen für entspannte Sommerstimmung und Unterhaltung während des gesamten Festivals sorgen.
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Familienfreundliches Rahmenprogramm
Auch für Familien ist das Streetfood Festival bestens geeignet. Im KidsCorner warten unter anderem:
- Bungee-Trampolin
- Kinder-Karussell
Damit wird das Event zu einem Ausflugsziel für alle Altersgruppen.
Das Streetfood Festival in Gänserndorf bietet von 19. bis 21. Juni 2026 eine Mischung aus internationalem Streetfood, Live-Musik und Freizeitangeboten für Familien. Der Rathausplatz wird dabei zum Treffpunkt für Genießerinnen und Genießer, die sich auf ein abwechslungsreiches Sommerfestival freuen dürfen. (Pia Rommel)
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