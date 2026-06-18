So GRÜN ist Niederösterreich

Sieben niederösterreichische Städte zählen zu den grünsten Österreichs – das zeigt eine aktuelle Satellitendaten-Analyse von Greenpeace.

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Bad Vöslau, Ebreichsdorf, Tulln an der Donau, Klosterneuburg, Groß-Enzersdorf, Perchtoldsdorf und Gerasdorf bei Wien landen im Spitzenfeld: Ihre Stadtzentren weisen einen Grünflächenanteil von 45 Prozent oder mehr auf. Insgesamt schafften es 13 österreichische Städte in diese Topgruppe.

Nachholbedarf

Dicht dahinter folgen aus NÖ: Mödling, Baden, Stockerau, Ternitz und Brunn am Gebirge. Für die restlichen 58 Gemeinden österreichweit gebe es noch erheblichen Aufholbedarf, so Greenpeace.

Appell

Die Umweltschutzorganisation ruft alle Bürgermeister auf, die sogenannte NaturStadt-Garantie zu unterzeichnen – eine Selbstverpflichtung, jeden neu versiegelten Quadratmeter durch Entsiegelung oder Begrünung auszugleichen.

Greenpeace-Expertin Melanie Ebner sagt: „Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um den Asphalt aufzubrechen und Österreichs Städte ergrünen zu lassen." Grünere Stadtzentren schützten Menschen vor Hitze, filterten Feinstaub und dämpften Verkehrslärm. Zur grünsten Landeshauptstadt wurde übrigens Bregenz gekürt.