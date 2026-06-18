Nach Todes-Drama in Auto: Ermittlung gegen Mutter

In Schorndorf bei Stuttgart starb ein einjähriges Kind in einem Auto. Jetzt wird gegen die Mutter wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

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Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen die Mutter (44) des einjährigen Mädchens, so eine Sprecherin der Behörde.

Wie die Polizei meldet, soll die Frau ihr Kind erst nach Stunden im Auto gefunden haben. Das 20 Monate alte Mädchen war tot. Im Verlauf der Woche soll eine Obduktion stattfinden. Ein genauer Termin ist derzeit nicht bekannt. Die Sprecherin erklärt, dass es nicht ausgeschlossen sei, dass die Obduktion des Leichnams noch im Tagesverlauf oder am Freitag durchgeführt wird.

Ermittlung gegen die Mutter

Der Polizeisprecher wollte keine genauen Angaben zu den aktuellen Ermittlungen gegen die Frau preisgeben. Sollte sich der Verdacht erhärten, dass die 44-Jährige ihr Kind im Auto vergessen habe, würden unterschiedliche Fahrlässigkeitsdelikte infrage kommen. Bisher wurde die Mutter nicht festgenommen.

Die Ermittler müssen klären, ob die Hitze eine Rolle gespielt haben könnte oder ob das Mädchen wegen eines anderen gesundheitlichen Problems starb. Weiterhin ist unbekannt, wieso die Frau das Kind über so einen langen Zeitraum im Auto vergessen konnte.

Laut Polizeiangaben haben ein Notarzt und der Rettungsdienst nach dem Fund sofort versucht, das kleine Mädchen wiederzubeleben. Jedoch verstarb das Kind noch an Ort und Stelle, so die Polizei.