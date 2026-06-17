Waldfonds brachte Niederösterreich rund 7 Millionen Pflanzen

Eine Auswertung des Waldfonds für Niederösterreich zeigt: Über sieben Millionen Pflanzen wurden gesetzt.

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2020 wurde der Waldfonds - landesweit dotiert mit 450 Millionen Euro - beschlossen, seit Februar 2021 können Förderanträge gestellt werden.

Eine Auswertung für Niederösterreich zeigt nun die Ergebnisse: So wurden insgesamt 7.184.571 Pflanzen gesetzt. 2.874 Hektar wurden aufgeforstet, bei 4.151 Hektar gab es eine Jungbestandspflege. Eine Erstdurchforstung fand bei 2.464 Hektar statt.

Für den Waldfonds sind in Niederösterreich rund 50 Millionen Euro budgetiert. Aber: Rund 47 Millionen Euro, also knapp über 94 Prozent, sind bereits gebunden, also umgesetzt.

Waldfonds wird wieder aufgefüllt

Der Waldfonds wäre übrigens mit Ende 2026 ausgelaufen. Im Zuge der Budgetverhandlungen einigte sich die Regierung aber auf ein 91 Millionen Euro schweres Resilienzpaket. Für die nächsten beiden Jahre wurde der Waldfonds so im Gesamtvolumen von 54 Millionen Euro verlängert.

"Unser Ziel ist, die Anpassung an den Klimawandel und die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Wäldern und Gewässern zu beschleunigen. Die finanzierten Maßnahmen sollen klimawandelbedingte Schäden und Kosten verringern. Der Waldfonds ist ein österreichisches Erfolgsmodell und konnte in den Budgetverhandlungen gesichert werden", so der zuständige Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig (ÖVP).