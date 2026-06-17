31.000 Besucher:innen beim Future Fit Festival 2026

Vier Wochen, tausende Besucher:innen und hunderte Angebote: Das Future Fit Festival 2026 zeigte eindrucksvoll, wie groß das Interesse an beruflicher Orientierung in Wien ist.

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Mit über 31.000 Besucher:innen zieht das Future Fit Festival 2026 eine mehr als erfolgreiche Bilanz. Vier Wochen lang drehte sich in der Landeshauptstadt alles um die Themen Aus- und Weiterbildung sowie Jobs und Skills der Zukunft. Das Resümee der Veranstalter macht deutlich: Auch dieses Jahr behauptete sich das Future Fit Festival als größtes Bildungsfestival Europas im Bereich beruflicher Orientierung und Weiterentwicklung.

Mit über 65 kostenlosen Veranstaltungen und 190 Partner:innen belebte das Festival vom 18. Mai bis 15. Juni Wiens Bezirke und Grätzl. In vier Etappen gelang es den Veranstaltern, Zukunftsberufe den Festivalbesucher:innen zu präsentieren und über die Chancen und Möglichkeiten der Zukunft aufzuklären.

"Das Future Fit Festival zeigt, wie wir Menschen in Wien konkrete Perspektiven eröffnen und berufliche Entwicklung greifbar machen. Tausende Wiener:innen haben die Möglichkeit genutzt, Berufe kennenzulernen, Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen und neue Wege für ihre Zukunft zu entdecken. Das bestätigt unseren Anspruch, Arbeitsmarktpolitik aktiv und zukunftsorientiert zu gestalten", so Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak.

Besonders erfreulich: Die Besucher:innen des Festivals haben die verschiedenen Angebote intensiv genutzt. Die vielen Workshops, Führungen, Beratungen, Vorträge und interaktiven Formate ermöglichten unmittelbare Einblicke und zeigten die Motivation für neue Entwicklungsmöglichkeiten und Berufsfelder auf.

Future Unlocked Festival 2026 © Pia Rommel

Starke Nachfrage bei Flagship-Events und Bezirksangeboten

Highlights der Veranstaltung waren insbesondere die großen Flagship-Events des Festivals: Bei "Female First" informierten sich 2.000 Besucher:innen über neue Karrierewege und berufliche Möglichkeiten. "Code your Career" zog 800 Interessierte der Themen Digitalisierung, IT, Künstliche Intelligenz und Cybersecurity an und "Wien Care" wurde von 1.000 Wiener:innen genutzt, um sich über Berufe in der Pflege, im Sozialbereich sowie in der Elementarpädagogik zu informieren.

Auch in den einzelnen Bezirken war das Festival präsent: In elf Beratungen im Gemeindebau fanden insgesamt über 1.400 Informations- und Beratungsgespräche zu Aus- und Weiterbildung, beruflicher Neuorientierung sowie Fördermöglichkeiten statt.

Erfolgreicher Abschluss mit "Future Unlocked" im Wiener Rathaus

Future Unlocked - Waff-Geschäftsführer Mag. Marko Miloradovic, Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann und Vizebürgermeisterin und Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak. © Pia Rommel

Den Abschluss bildete das Flagship-Event "Future Unlocked – Dein Start ins Berufsleben" im Wiener Rathaus. Mit 2.100 jungen Wiener:innen im Alter von 16 bis 24 Jahren erzielte auch dieses Event einen vollen Erfolg. Bei "Future Unlocked" nutzten die jungen Erwachsenen die Gelegenheit, ihre Bewerbungsunterlagen zu verbessern, sich über Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten zu informieren, direkt mit Arbeitgeber:innen ins Gespräch zu kommen und sich zu bewerben. Insgesamt präsentierten 30 Unternehmen und Organisationen konkrete Jobperspektiven und machten den Festsaal des Rathauses zu einem zentralen Treffpunkt für den Berufseinstieg.

Arbeits- und Wirtschaftsstadträtin Novak zieht dazu Bilanz: Das Future Fit Festival habe gezeigt, wie groß das Interesse der Wiener:innen an beruflicher Weiterentwicklung und den Chancen der Arbeitswelt von morgen ist. Es sei gelungen, Menschen in ganz Wien zu erreichen, Orientierung zu geben und konkrete nächste Schritte in Richtung Ausbildung und Beruf aufzuzeigen. Damit habe das Festival den Waff als zentrale Anlaufstelle für Beratung und Förderung von Aus- und Weiterbildung in Wien weiter gestärkt. (Pia Rommel)