ESC-Fans aufgepasst: Hunderte Flaggen zu verschenken

Ein Stück ESC-Geschichte für Zuhause: Die Wiener Linien geben hunderte Flaggen aus, die während des Eurovision Song Contests auf Wiens Straßenbahnen unterwegs waren. Wer eine ergattern möchte, sollte schnell sein.

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Der ESC ist zwar vorbei, doch dank der Wiener Linien können sich Fans jetzt ein ganz besonderes Souvenir sichern.

Rund um den Eurovision Song Contest sorgten die Wiener Linien mit zahlreichen Aktionen für zusätzliche Stimmung. Ob Party-Bim, gemeinsames Singen oder Straßenbahnen mit ESC-Flaggen – der Wettbewerb war auch im öffentlichen Verkehr allgegenwärtig.

Jetzt bieten die Wiener Linien ESC-Fans die Möglichkeit, sich ein ganz besonderes Erinnerungsstück zu sichern: An zwei Tagen werden hunderte ESC-Flaggen verschenkt. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

So kommen Fans an die ESC-Flaggen

Wer sich eine Flagge ergattern möchte, kann entweder am 22. Juni von 14 bis 18 Uhr oder am 23. Juni zwischen 9 und 13 Uhr sein Glück versuchen. Die Ausgabe erfolgt an beiden Tagen im U2xU5-InfoCenter der Wiener Linien.

Das InfoCenter befindet sich in der Station Volkstheater der U-Bahn-Linien U2 und U3 (Aufgang Burggasse, im Zwischengeschoß neben dem Wiener-Linien-Service-Point).

Pro Person wird jeweils eine Flagge ohne Fahnenstange ausgegeben. Reservierungen sind nicht möglich.

ESC-Feeling auf Wiens Schienen

Die Flaggen waren wochenlang auf Wiens Straßen unterwegs und wurden für viele Fans zu einem sichtbaren Symbol der Eurovision-Euphorie in der Hauptstadt. Wer sich jetzt eines der begehrten Erinnerungsstücke sichern möchte, sollte allerdings bedenken: Aufgrund des wochenlangen Einsatzes bei Wind und Wetter können einzelne Flaggen leichte Gebrauchsspuren aufweisen.