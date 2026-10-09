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Neue Ski-Outfits der ÖSV-Stars

SR
von
Gruppenbild mit Menschen.
© GEPA
Mit einer neuen Traditionsmarke als Sponsor zeigten Feller & Co. in Pasching das neue Outfit.
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Wie oe24 bereits berichtete, wechselt der Österreichische Skiverband (ÖSV) für die kommende Saison den Ausrüster. Feller & Co. werden mit den völlig neu designten Rennanzügen von Colmar auf Medaillenjagd gehen. Die Marke erlangte im Skisport bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren Kultstatus durch die Erfolge von Ski-Legende Alberto Tomba.

Mann beim Interview.
Colmar ziert das Outfit von Feller & Co. © GEPA

Wie gut die Outfits unseren Stars schon passen, zeigte die ÖSV-Equipe in Pasching. Dort stieg am Freitag in der Plus-City-Pasching die Einkleidung. Ernst wird es für unsere Ski-Asse am 24./25. Oktober: Da steigt in Sölden das erste Weltcup-Wochenende.

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