Startklar
Neue Ski-Outfits der ÖSV-Stars
Wie oe24 bereits berichtete, wechselt der Österreichische Skiverband (ÖSV) für die kommende Saison den Ausrüster. Feller & Co. werden mit den völlig neu designten Rennanzügen von Colmar auf Medaillenjagd gehen. Die Marke erlangte im Skisport bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren Kultstatus durch die Erfolge von Ski-Legende Alberto Tomba.
Wie gut die Outfits unseren Stars schon passen, zeigte die ÖSV-Equipe in Pasching. Dort stieg am Freitag in der Plus-City-Pasching die Einkleidung. Ernst wird es für unsere Ski-Asse am 24./25. Oktober: Da steigt in Sölden das erste Weltcup-Wochenende.
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