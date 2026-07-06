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Brasilien-Rücktritt

Neymar spricht von Karriere-Ende

© APA/AFP/ANGELA WEISS
Brasiliens Stürmerstar Neymar hat nach dem 1:2 im WM-Achtelfinale gegen Norwegen seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angedeutet.
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"Nun ist es vorbei. Es hat hier begonnen, es hört hier auf", sagte der 34-Jährige in East Rutherford. Neymar hatte in einem Freundschaftsspiel gegen die USA 2010 sein Debüt für Brasilien gegeben. Nach dem Aus gegen Norwegen vergoss er auf dem Spielfeld Tränen. Sein Anschlusstor per Elfmeter war Neymars 80. Tor im Teamtrikot.

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Er ist damit Rekordtorschütze der "Selecao". 130 Länderspiele bestritt Neymar für den fünffachen Weltmeister bis dato, der große Wurf blieb aus. Der bedeutendste Titel war jener im Confederations Cup im Jahr 2013.

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