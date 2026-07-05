Norwegen-Party
"Affengeil!" ORF-Star zuckt beim Ruder-Jubel aus
Das feierten auch die ORF-Kommentatoren Oliver Polzer und Roman Mählich. Während beim Rekordmeister aus Brasilien die Tränen flossen, versuchte das ORF-Duo nicht einmal annähernd neutral zu bleiben.
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"Ich lass mir jetzt so eine Haaland-Frisur wachsen, dauert aber ein bisserl", scherzt Mählich.
Polzer hat es vor allem der Ruder-Jubel der Wikinger angetan: "Einfach affengeil!"
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Norwegen steht nach dem 2:1-Sieg gegen die Selecao verdient im Viertelfinale.
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