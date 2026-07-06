Nächstes Trainer-Beben bei der WM

Carlos Queiroz ist als Teamchef von Ghana zurückgetreten.

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Nach dem Aus im Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Kolumbien in Kansas City erklärte der 73 Jahre alte Portugiese, dass er nicht weiter im Amt bleiben werde. Für Queiroz, der den Posten erst im April nach Testspiel-Niederlagen gegen Österreich und Deutschland von Otto Addo übernommen hatte, war es die fünfte WM als Coach in Serie.

Der Trainer-Veteran übte bei seinem Abschied Kritik am ghanaischen Fußball-Verband. "Die Zukunft der Black Stars wird nicht allein auf dem Platz gebaut, der Erfolg der Black Stars muss außerhalb des Platzes beginnen, indem man die bestmöglichen Bedingungen schafft, um das außergewöhnliche Fußball-Talent Ghanas vorzubereiten, zu schützen und zu entwickeln."