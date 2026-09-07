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Nachhaltiger Diesel

NÖ-Rekord: Altöl sparte 3,1 Millionen Kilogramm CO₂

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Eine Bio-Diesel-Anlage von Münzer.
© Münzer
Altspeiseöl entwickelt sich zunehmend zu einem wertvollen Rohstoff für die Energiewende. 2025 wiesen das Land Niederösterreich, die NÖ Umweltverbände und die Münzer Bioindustrie eine Bestmarke vor.
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Die Rekordbilanz: Über 1.000 Tonnen Altspeiseöl und -fett wurden gesammelt und zu nachhaltigem Biodiesel verarbeitet. Das sparte rund 3,1 Millionen Kilogramm CO₂ ein.

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LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) lobt die Maßnahme: "Richtig entsorgtes Altspeiseöl und -fett schützt nicht nur Kanalisation und Abwassersysteme, sondern wird zu einem wertvollen Energieträger mit messbarem Nutzen für Klima und Umwelt."

Wertvoller Beitrag zum Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft

Dank der guten Zusammenarbeit stiegen die Sammelmengen in fünf Jahren um 20 Prozent. Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie, betont: "Jeder Liter gesammeltes Altspeiseöl und -fett ist ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz und zur heimischen Kreislaufwirtschaft."

93 Prozent weniger CO₂ als fossiler Diesel

Die Sammlung über die NÖLI-Behälter ist für Haushalte unkompliziert. Der daraus erzeugte Biodiesel verursacht bis zu 93 Prozent weniger CO₂ als fossiler Diesel. Martin Leonhardsberger, Aufsichtsratsvorsitzender der NÖ BAWU, fasst den Kern des Erfolgs zusammen: "Altspeiseöl und -fett ist kein Abfall, sondern ein wertvoller Rohstoff." Um das regionale System weiter auszubauen, wollen die Partner künftig durch gezielte Informationsarbeit noch mehr Haushalte für diese umweltfreundliche Entsorgung gewinnen.

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