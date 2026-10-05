ÖFB-Hammer: Österreich steigt zu 91 Prozent auf

Auch ein Platz in Lostopf 2 für die EM-Quali ist fast schon sicher.

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Österreichs Fußball-Nationalteam hat am Sonntag in der Nations League auswärts gegen den Kosovo ein 1:1 erreicht und geht damit als Tabellenführer der Liga-B-Gruppe 3 in die letzten beiden Gruppenspiele im November. "Joker" Christoph Lang (85.) egalisierte die Führung der Hausherren durch Ex-Austrianer Fisnik Asllani (70.). Trotz einer wenig berauschenden Leistung stellte die ÖFB-Elf mit acht Punkten aus vier Partien die Weichen für den Gruppensieg und den Aufstieg in Liga A.

Entscheidung im November

Da sich Irland und Israel wenig später mit 1:1 trennten, stehen Österreichs Chancen auf den Aufstieg hervorragend. Laut der Statistik-Plattform steigt das ÖFB-Team zu 91,1 Prozent in Liga A auf. Fast noch wichtiger: Österreich ist praktisch fix im Lostopf 2 für die EM-Quali (zu 97 Prozent).

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Die Rangnick-Elf hat im November alles in eigener Hand. Die Entscheidung fällt in den Partien am 14. November in Linz gegen Irland und am 17. November in Debrecen gegen Israel. Bei einem Erfolg über die Iren wäre man schon vor dem abschließenden Match fix auf Endrang eins.