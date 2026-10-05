ÖFB-Star wütet nach Spiel: "Da kann ich auch daheim bleiben"

"Hauptsache, wir haben Spiele, Spiele. Aber wie es uns dabei geht, ist im Endeffekt scheißegal."

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Das torlose Remis Österreichs im Nations-League-Spiel gegen den Kosovo hat bei Xaver Schlager für ordentlich Frust gesorgt. Der Mittelfeldspieler fand nach der Partie vor allem für die katastrophalen Platzverhältnisse im Fadil-Vokrri-Stadion und die Leistung des Schiedsrichters deutliche Worte. "Es tut mir für jeden leid, der sich das heute ansehen musste", erklärte der Nottingham-Legionär im ORF-Interview.

Der Rasen in Prishtina ließ nach Ansicht Schlagers kaum ein gepflegtes Fußballspiel zu. "Direktspiel ist gar nicht gegangen, jeder Ball ist versprungen, mit Fußball hatte das wenig am Hut. Das war eigentlich nur Ball nach vorne schießen, kämpfen und hoffen, dass der Schiedsrichter irgendwas pfeift", kritisierte der 29-Jährige. Die Partie sei "schwerst am Limit" gewesen.

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Besonders bitter war die Situation für Schlager auch angesichts der hohen Belastung. Österreich bestritt in der aktuellen Länderspielphase bereits das vierte Spiel innerhalb von nur elf Tagen. Gerade in einer solchen Situation hätte das Team die Möglichkeit gebraucht, über Ballbesitz und kontrollierte Kombinationen Kräfte zu sparen. Stattdessen habe der schlechte Rasen genau das verhindert.

"Ist scheißegal"

"Dann hat man einen Platz, auf dem man nicht spielen kann. Was soll ich da sagen? Da kann ich auch daheim bleiben und etwas Gescheiteres machen", sagte Schlager. Noch deutlicher wurde der Mittelfeldspieler bei seiner Kritik am Spielplan: "Hauptsache, wir haben Spiele, Spiele. Aber wie es uns dabei geht, ist im Endeffekt scheißegal."

Auch die Schiedsrichterleistung stieß bei Schlager auf wenig Verständnis. Zusammen mit den schwierigen Platzverhältnissen habe sie aus seiner Sicht zusätzlich dazu beigetragen, dass kaum ein ansehnliches Fußballspiel zustande kam. "Jeder, der sich das anschauen musste, tut mir leid, das war nichts", bilanzierte der ÖFB-Spieler.

Hintergrund der außergewöhnlich hohen Belastung ist eine Änderung im Länderspielkalender. Seit diesem Jahr gibt es im Herbst nur noch eine zusammenhängende Länderspielpause zwischen September und Oktober, in der vier Partien ausgetragen werden. Zuvor waren die Nationalteams in diesem Zeitraum zweimal für jeweils zwei Spiele zusammengekommen.

Auch Teamchef Rangnick äußerte scharfe Kritik am Rasen.