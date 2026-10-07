Peru: Pelikane leiden Hunger

An der Küste Perus suchen hungrige Pelikane zunehmend Häfen und Fischmärkte auf.

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Wegen der durch das Wetterphänomen El Niño erwärmten Meeresgewässer steht ihnen weniger Sardelle zur Verfügung – ihre wichtigste Nahrung. Tierschützer versuchen deshalb, die Vögel mit zusätzlich gekauftem Fisch zu versorgen.

Der peruanische Pelikan ist eine für das Humboldtstrom-System typische Art. An einem Hafen in Lima fütterte die Tierschützerin Rosario Julian Mauricio am Wochenende zahlreiche Pelikane mit Fisch.

"Die Pelikane sterben derzeit. Wir finden Tag für Tag tote Tiere, die verhungert sind, weil sie keine Nahrung finden. Die Sardellen wandern ab, weil das Meerwasser sehr warm ist. Sardellen brauchen kaltes Wasser zum Leben. Deshalb brauchen die Pelikane unsere Hilfe", sagte Mauricio.

Sie kommt nach eigenen Angaben jeden Samstag und Sonntag zum Hafen, um die Tiere zu füttern. Die verfütterte Menge reicht allerdings bei weitem nicht aus. "Jeder Pelikan braucht drei bis fünf Kilogramm Nahrung. Was wir ihnen geben, entspricht ungefähr 100 Gramm pro Tier. Sie brauchen also dringend Hilfe", sagte sie.

Nach Angaben der Forscherin Liliana Ayala von der Universidad Científica del Sur ist die Zahl der Pelikane deutlich zurückgegangen. Der Rückgang betrage etwa 40 Prozent, entsprechend rund 40.000 bis 45.000 Tieren.

Neben El Niño belastet auch die Vogelgrippe die Population. Ayala zufolge führt die Kombination verschiedener Belastungen dazu, dass sich die Bestände zwischen den einzelnen Ereignissen nicht mehr ausreichend erholen können.

"Normalerweise kommt es während El Niño dazu, dass Pelikane und andere Seevögel verhungern. Danach endet das Ereignis, und die Tiere haben Zeit, sich zu erholen und fortzupflanzen", sagte Ayala. "Diese Erholungsphasen werden jedoch immer kürzer. Das letzte El-Niño-Ereignis war 2024, jetzt haben wir 2026 bereits das nächste. Dazwischen kam die Vogelgrippe hinzu. Dazu kommen weitere Bedrohungen, an denen wir arbeiten müssen. Deshalb ist die Situation für dieses und das kommende Jahr kritisch."

Eine 2025 veröffentlichte Studie von Ayala und Gabriela Sandoval-Lazaro untersuchte die Entwicklung der Pelikanbestände in Meeresschutzgebieten Perus zwischen November 2022 und März 2024. Während dieser Zeit, die von starken El-Niño-Bedingungen und der Ausbreitung der Vogelgrippe geprägt war, ging die Zahl der Pelikane dort um rund 32 bis 38 Prozent zurück.

Die Forscher gehen davon aus, dass das gleichzeitige Auftreten von El Niño, Krankheiten, Klimaveränderungen und weiteren menschlichen Einflüssen die natürliche Erholung der Population erschwert. Zu den zusätzlichen Gefahren zählen unter anderem Wilderei und Störungen an den Brutkolonien.

Der Peruanische Pelikan wird von der Weltnaturschutzunion IUCN als potenziell gefährdet eingestuft. In Peru selbst gilt die Art als gefährdet.

Die Fütterung durch Tierschützer kann den betroffenen Vögeln kurzfristig helfen. Sie kann jedoch den Rückgang der natürlichen Nahrungsgrundlage nicht ersetzen. Entscheidend für die langfristige Entwicklung der Population sind die Verfügbarkeit der Sardellen und die Fähigkeit der Pelikane, sich nach Klimaereignissen und Krankheiten wieder zu erholen.