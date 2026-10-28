Premium-Bauträger Glorit baut 27 Eigentumswohnungen in Stammersdorf

Mit dem Spatenstich haben die Bauarbeiten für ein neues Wohnprojekt in der Brünner Straße 247 in Wien-Floridsdorf begonnen. Premium-Bauträger Glorit errichtet 27 schlüsselfertige Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern. Großzügige Wohnungen mit Freiflächen, hochwertige Ausstattung und ein modernes Heiz- und Kühlsystem ergänzen das Wohnangebot. Die Fertigstellung ist für Anfang 2028 geplant.

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Groß-Enzersdorf/Wien, 28. Oktober 2026 – Im Wiener Stadtteil Stammersdorf treffen gewachsene Heurigenkultur und die Nähe zu Grün- und Erholungsräumen auf die Infrastruktur der Großstadt. In der Brünner Straße 247 errichtet Glorit 27 schlüsselfertige Eigentumswohnungen. Das Wohnprojekt liegt im 21. Bezirk, der für seine Nähe zum Marchfeldkanal bekannt ist. Die Wohnungen umfassen zwei bis vier Zimmer und Wohnflächen von rund 60 bis 140 Quadratmetern. Die Kaufpreise starten bei 349.900 Euro.

Zwischen Heurigenkultur und Naherholung

Traditionelle Heurigen, der nahe gelegene Marchfeldkanal und vielfältige Rad- und Freizeitmöglichkeiten prägen das Umfeld. Auch der Badeteich Gerasdorf ist von der Wohnadresse aus in nur 10 Fahrrad-Minuten erreichbar. Gleichzeitig profitiert man von zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, dem Shopping Center Nord und dem Trillerpark in der unmittelbaren Umgebung, einer ausgezeichneten medizinischen Versorgung mit der Klinik Floridsdorf und einer hervorragenden Infrastruktur. Bus und Straßenbahn vor der Haustür sorgen für die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Damit richtet sich das Projekt an Menschen, die ein Zuhause mit Freiraum und guter Alltagsinfrastruktur suchen.



„Stammersdorf verbindet die Vorzüge des urbanen Wohnens mit einem eigenständigen Ortscharakter und vielfältigen Möglichkeiten zur Erholung im Grünen. Mit unserem Projekt in der Brünner Straße bieten wir große 2-Zimmer-Wohnungen mit über 60 m2 und vor allem etliche 3-Zimmer-Wohnungen ab € 529.900,- auf Eigengrund. Die hervorragende Lage zu den Stammersdorfer Heurigen einerseits und nur drei Gehminuten zur Straßenbahn andererseits rundet die Wohnqualität mit durchdachten Grundrissen, großzügigen Freiflächen und zeitgemäßer Haustechnik perfekt ab", sagt Patrick Kloihofer, Geschäftsführer von Glorit.

Großzügige Freiflächen und hochwertige Ausstattung

Die 27 Wohnungen verfügen über Wohnflächen zwischen 60 und 140 Quadratmetern. Terrassen erweitern den Wohnraum ins Freie. Die hofseitigen Erdgeschosswohnungen bieten zusätzlich großzügig gestaltete private Gärten. Bei der Ausstattung setzt Glorit auf hochwertige Markenprodukte und ausgewählte Details.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Raumklima: Eine Wärmepumpe versorgt das Heizsystem. Die Deckenkühlung inklusive Bauteilaktivierung ermöglicht neben dem Heizen auch eine Kühlung der Räume im Sommer. Dies ist die effizienteste Art zu kühlen und so lässt sich auch eine angenehme Kühlung ohne Ventilatorgeräusche oder wandmontierte Klimageräte erreichen. Für zusätzlichen Komfort sorgen eine hauseigene Tiefgarage und Abstellräume für Gegenstände, die im Alltag nicht ständig benötigt werden.

Die Fertigstellung des Wohnprojekts in der Brünner Straße 247 ist für Anfang 2028 vorgesehen. Kaufpreise beginnen bei 349.900 Euro.