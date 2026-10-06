Prime Day: Diese Stanley-Cups sind jetzt im Angebot!

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Man sieht ihn im Fitnessstudio, im Büro, im Auto und gefühlt in jedem zweiten "What’s in my bag?"-Video: Der Stanley Quencher hat sich längst vom einfachen Trinkbecher zum Lifestyle-Accessoire entwickelt. Falls Sie bisher noch keinen haben oder schon mit einer zweiten Farbe liebäugeln, könnte der Amazon Prime Day der richtige Moment sein.

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Besonders schön: Den Quencher gibt es in zahlreichen Farben. Von zartem Rosa und Creme bis hin zu Schwarz oder kräftigem Blau können Sie sich genau die Variante aussuchen, die zu Ihrem Stil passt.

Unser neuer Begleiter für Pilates, Büro und Uni?

Wir kennen diese Tage alle: morgens aus dem Haus, schnell ins Büro oder zur Uni, danach vielleicht noch Pilates oder Fitness – und irgendwann fällt uns auf, dass wir kaum etwas getrunken haben. Genau deshalb mögen wir die Idee hinter dem großen Stanley so sehr.

Mit 1,2 Litern Fassungsvermögen müssen Sie nicht ständig Wasser nachfüllen. Der große Griff macht ihn einfach zu tragen und dank des wiederverwendbaren Strohhalms können Sie nebenbei trinken – am Schreibtisch genauso wie zwischen zwei Pilates-Übungen. Die schmale Unterseite ist außerdem so konzipiert, dass der Quencher in viele Getränkehalter im Auto passt.

Stanley 1913 Quencher H2.0 FlowState Drinking Cup 1.18 L © Stanley

Und ja: Wir würden Rosa nehmen

Natürlich könnte man jetzt behaupten, die Farbe sei bei einer Trinkflasche völlig nebensächlich. Wir sehen das anders. Wenn der Stanley ohnehin den ganzen Tag neben uns steht, darf er ruhig schön aussehen.

Unser Favorit ist ganz klar die rosafarbene Variante. Aber auch Creme und Schwarz sehen wunderbar clean aus, während Blau etwas mehr Farbe in den Alltag bringt. So wird aus einem praktischen Alltagsbegleiter fast schon ein kleines Accessoire.

Und praktisch bleibt er trotzdem: Durch die doppelwandige Vakuumisolierung bleiben Getränke bis zu elf Stunden kalt und mit Eis sogar bis zu 48 Stunden eisgekühlt. Anschließend dürfen Becher, Deckel und Strohhalm in die Spülmaschine.

Ein Prime-Day-Deal, der perfekt in unseren Alltag passt

Für uns ist der Stanley vor allem deshalb interessant, weil wir ihn tatsächlich überall mitnehmen würden: morgens ins Büro, in die Bibliothek oder Vorlesung, zum Pilates, ins Fitnessstudio, auf längere Autofahrten oder einfach neben uns aufs Sofa.

Und wenn ein hübscher Becher nebenbei dafür sorgt, dass wir tagsüber häufiger zum Wasser greifen, darf er unserer Meinung nach gerne zum Lifestyle-Accessoire werden. Wer schon länger mit einem Stanley Quencher liebäugelt, sollte sich deshalb die verschiedenen Farben im aktuellen Prime Deal genauer ansehen.

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