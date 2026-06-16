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Eton College

Prinz George: Das ist die neue Schule des künftigen Königs

Prinz George
© WireImage
Lange blieb es ein gut gehütetes Geheimnis, doch nun herrscht Gewissheit: Für Prinz George steht fest, welche Schule er nach den Sommerferien besuchen wird.
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Die schulische Zukunft von Prinz George ist geklärt, wie der Kensington Palace offiziell bekannt gab. Catherine, Princess of Wales, und Prinz William hielten die Entscheidung lange für sich. Ab dem neuen Schuljahr im September wird der Enkel von König Charles das Eton College besuchen.

In Vaters berühmten Fußstapfen

Mit dieser Wahl tritt Prinz George direkt in die Fußstapfen seines Vaters und seines Onkels, Prinz Harry. Beide besuchten in ihrer Jugend ebenfalls dieses bekannte Eliteinternat. Royal-Expertin Rebecca English bestätigte die Neuigkeit zuerst in einem Beitrag auf der Plattform X.

Nähe zur königlichen Familie

Neben der exzellenten Ausbildung bietet das Internat einen weiteren großen Vorteil für die Familie. Das Eton College befindet sich in Windsor in der Grafschaft Berkshire. Damit liegt die Schule nicht weit vom eigentlichen Familiensitz entfernt, was kurze Wege ermöglicht.

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