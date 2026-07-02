Pub-Knaller! Briten dürfen dank WM länger saufen

Premierminister Keir Starmer erlaubt englischen Pubs wegen des späten WM-Achtelfinalknallers gegen Mexiko am Montag ausnahmsweise bis 5 Uhr früh geöffnet zu bleiben.

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Das für Montag um 1:00 Uhr nachts angesetzte Achtelfinal-Match der "Three Lions" gegen Mexiko im Aztekenstadion sorgt für eine Sonderregelung in der britischen Gastronomie. Da das Spiel bei einer Entscheidung durch Elfmeterschießen bis 3:00 Uhr morgens oder länger dauern könnte, hat Premierminister Keir Starmer persönlich eingegriffen, um die Lizenzgesetze für alle Lokale in England und Wales zu lockern. Normalerweise galt für K.-o.-Spiele mit Anpfiff zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr eine Erlaubnis bis 2:00 Uhr früh, die jedoch wegen des späten Termins am Montag nicht gegriffen hätte. Ohne diese Änderung hätten Pubs ohne spezielle Spätlizenz temporäre Genehmigungen beantragen müssen. Für die Gastronomie bedeutet diese Entscheidung nun einen massiven wirtschaftlichen Schub.

Einzug ins WM-Achtelfinale

Zuvor hatte sich das englische Team am Mittwoch in einem nervenaufreibenden Spiel mit einem 2:1-Sieg gegen die Demokratische Republik Kongo den Einzug in die Runde der letzten 16 gesichert. Nun wartet mit Mexiko der nächste harte Brocken.

Appell an die Behörden

Kommunalminister Steve Reed hatte zuvor die lokalen Behörden dazu gedrängt, Anträge auf verlängerte Öffnungszeiten schnell zu bearbeiten, da manche Gemeinden vernünftige Anträge blockierten. In einem Video in den sozialen Medien forderte er die Räte direkt auf, den Pubs keine Steine in den Weg zu legen.

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Unterstützung für die Pubs

"Es gibt so viele Pubs, die ihre Türen für Fans öffnen wollen, damit sie die Weltmeisterschaft sehen können, und wir wollen als Regierung alles tun, um sicherzustellen, dass das passiert", erklärte Reed in seiner Videobotschaft. Er fügte hinzu: "Wir haben die Lizenzgesetze also bereits gelockert, aber es gibt immer noch einige Gemeinden, die Nein zu den Pubs sagen. Und meine Botschaft an diese Gemeinden lautet: Bitte sagt Ja. Tut alles, was ihr könnt, um diese Türen zu öffnen und die Fans hineinzulassen, und ich werde euch auf dem ganzen Weg den Rücken stärken."