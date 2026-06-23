Mann mit Benzin: Polizei überwältigt Geiselnehmer

Dramatische Szenen in Deutschland: Ein Mann hatte sich am Montagmittag im Gebäude mit Benzin übergossen und ein Feuerzeug in der Hand gehalten.

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Der Mann betrat nach bisherigen Erkenntnissen gegen 13.00 Uhr das Rathaus in der Tecklenburger Straße. Dort soll er sich mit Benzin überschüttet haben.

Da sich mindestens eine weitere Person in seiner unmittelbaren Nähe befand, gingen die Einsatzkräfte zunächst von einer möglichen Geiselnahme aus.

Rathaus geräumt

Die Polizei evakuierte das Gebäude umgehend. Das Rathaus sowie der umliegende Bereich wurden großräumig abgesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an, auch Spezialkräfte wurden hinzugezogen. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt eine akute Gefahr.

SEK beendet die Lage

Am Nachmittag griff schließlich das SEK ein und konnte den Mann überwältigen. Weitere Details zu seiner Identität oder zu den Hintergründen des Vorfalls wurden zunächst nicht bekannt. Ob bei dem Einsatz Personen verletzt wurden, war vorerst ebenfalls unklar. Die Ermittlungen laufen.