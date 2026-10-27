Rettungshund spürte vermissten Pensionisten in Wald auf

Der Mann, der unter Demenz leidet, wurde nach stundenlanger Suche in einem unwegsamen Waldstück gefunden.

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Eine große Suchaktion nach einem vermissten Senior ist in der Nacht auf Dienstag in Melk erfolgreich ausgegangen. Ein Rettungshund spürte den dementen Mann in einem unwegsamen Waldstück auf. Der Pensionist galt seit Montagmittag als abgängig. Bei der Aktion standen zahlreiche Suchhunde im Einsatz, Unterstützung kam durch Drohnen und einen Polizeihubschrauber.

Rettungshunde Niederösterreich suchte gemeinsam mit der Österreichischen Rettungshundebrigade, den Suchhunden des Roten Kreuzes sowie der Österreichischen Hundesport Union (ÖHU) und des Arbeiter-Samariter-Bundes nach dem Vermissten. Die Polizei war mit einem Diensthundeführer, Drohnen sowie einem Hubschrauber im Einsatz. Auch die Feuerwehr unterstützte die Suche.

Hund fand Vermissten in Melk. © Doku-NÖ

Gegen 2 Uhr wurde der Mann von einem Rettungshundeteam der ÖHU entdeckt. "Es freut uns sehr, dass Beharrlichkeit und Teamwork zum Erfolg geführt haben", teilte Stefan Tucek, Einsatzleiter der Rettungshunde Niederösterreich, mit. (APA)