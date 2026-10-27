Kollision in Viehdorf - und Lamas schauten zu

Gleich zwei technische Einsätze forderten in den letzten Stunden die Feuerwehren zweier Nachbargemeinden im Bezirk Amstetten.

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Zunächst wurde die Freiwillige Feuerwehr Nabegg im Gemeindegebiet von Neustadtl an der Donau zu einem nächtlichen Bergeeinsatz gerufen.

Nächtliche Auto-Bergung in Neustadtl © Bfkdo Amstetten

Ein Pkw-Lenker war von der Straße abgekommen, in den Graben gerutscht und gegen einen Baum geprallt.

Schiefgelegt. © Bfkdo Amstetten

Der Lenker setzte selbst den Notruf ab und wurde anschließend zur Kontrolle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Mit viel Know-how und technischem Geschick gelang es den Kameraden der FF Nabebb, das beschädigte Fahrzeug sicher aus der Böschung zu bergen.

Kollision am Nationalfeiertag in Viehdorf

Kollision in Viehdorf © Bfkdo Amstetten

Am Nationalfeiertag heulten dann in Viehdorf die Sirenen. Um 11.03 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Viehdorf zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten zwischen Viehdorf und Hainstetten alarmiert.

Bei den Aufräumarbeiten © Bfkdo Amstetten

Zwei Pkw waren kollidiert, wobei insgesamt drei Personen Verletzungen erlitten. Das ganze ereignete sich direkt vor dem Lama- und Alpakahof Mostviertel. Da sich die Mitglieder der FF Viehdorf zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise gerade im Feuerwehrhaus befanden, um die Aufräumarbeiten nach dem tags zuvor stattgefundenen Helferfest zu erledigen, konnte das Einsatzfahrzeug raschest möglich ausrücken.

Am Unfallort angekommen, übernahmen die Florianis sofort die medizinische Erstversorgung der verletzten Personen bis zum Eintreffen des Roten Kreuzes. Parallel dazu wurde die Unfallstelle abgesichert, der Verkehr geregelt und die blockierte Fahrbahn von den Unfallfahrzeugen gereinigt, um die Landesstraße schnellstmöglich wieder sicher für den Verkehr freizugeben.