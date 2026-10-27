Gutschein-Klassiker kehrt zurück: Rabatt-Run in den Kasematten

20 Prozent sparen und die Innenstadt stärken: Der „Weihnachtsgutschein” der Stadt Wiener Neustadt geht in die nächste Runde.

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Am 17. November heißt es wieder: Schlange stehen für den Gutschein-Klassiker. Von 9 bis 20 Uhr gibt es die Gutscheine ausschließlich in den Kasematten, der Eingang liegt beim Stadtpark an der Neuen Bastei. Gezahlt wird per Bankomat, Reservierungen sind nicht möglich.

Die Stadt übernimmt 20 Prozent der Kosten: Wer Gutscheine um 100 Euro kauft, zahlt nur 80 Euro. Aufgelegt werden 100.000 Gutscheine zu je 10 Euro, also eine Million Euro für die Innenstadt. Es gilt: solange der Vorrat reicht.

Das gilt beim Kauf

Jeder Käufer darf Gutscheine für eine weitere Person mitkaufen. Maximal sind zwei Tranchen zu je 300 Euro möglich. Für beide Personen braucht es einen Ausweis, etwa Führerschein oder Reisepass.

Für Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Erika Buchinger ist der Gutschein „ein absoluter Verkaufsschlager” und ein Geschenk, das „doppelt Freude macht”. Seit 2020 stützt er Handel und Gastronomie. Infos gibt es unter wiener-neustadt.at/gutschein. Weihnachten kann also kommen!