oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wiener Neustadt

Gutschein-Klassiker kehrt zurück: Rabatt-Run in den Kasematten

Rudolf Preyer
von
Ferdinand Scheuer (Stadtmarketing), Katharina Fingerlos (Benesch Mode), Erste Vizebürgermeisterin Erika Buchinger, Bojana Radulovic (Boutique Cesare) und Albin Schauer (Kleider Bauer).
© Wiener Neustadt
20 Prozent sparen und die Innenstadt stärken: Der „Weihnachtsgutschein” der Stadt Wiener Neustadt geht in die nächste Runde.
OE24 auf Google bevorzugen

Am 17. November heißt es wieder: Schlange stehen für den Gutschein-Klassiker. Von 9 bis 20 Uhr gibt es die Gutscheine ausschließlich in den Kasematten, der Eingang liegt beim Stadtpark an der Neuen Bastei. Gezahlt wird per Bankomat, Reservierungen sind nicht möglich.

Die Stadt übernimmt 20 Prozent der Kosten: Wer Gutscheine um 100 Euro kauft, zahlt nur 80 Euro. Aufgelegt werden 100.000 Gutscheine zu je 10 Euro, also eine Million Euro für die Innenstadt. Es gilt: solange der Vorrat reicht.

Auch interessant

Gucci zum Naschen: Jetzt gibt es Luxus-Kekse & Panettone

Nach Suizidversuch: Mordversuch-Anklage

Knalleffekt: Man United trifft Carrick-Entscheidung

Das gilt beim Kauf

Jeder Käufer darf Gutscheine für eine weitere Person mitkaufen. Maximal sind zwei Tranchen zu je 300 Euro möglich. Für beide Personen braucht es einen Ausweis, etwa Führerschein oder Reisepass.

Für Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Vizebürgermeisterin Erika Buchinger ist der Gutschein „ein absoluter Verkaufsschlager” und ein Geschenk, das „doppelt Freude macht”. Seit 2020 stützt er Handel und Gastronomie. Infos gibt es unter wiener-neustadt.at/gutschein. Weihnachten kann also kommen!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Stilles Gedenken: Kerzen für unsere Fellnasen

120 Werke, zwei Ikonen: Rainer trifft Nitsch in Baden

EU-Verbot seit Juli: Was in Tulln mit unverkaufter Kleidung passiert

Neue leopoldi-Öffi-Ära in Mödling

NÖ LGA mit neuem Gesundheits-Master

100 Fasane in Kisten gepfercht: NÖ-Polizei stoppt illegale Jagd

Flugabgabe vor Aus? Bundesländer machen mobil

Lehrlings-Krise in Niederösterreich

Stockerlplatz für Rax-Seilbahn bei "9 Plätze 9 Schätze"

Mega-Solarpark versorgt 710 Familien mit sauberer Energie