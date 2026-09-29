Schnitzel-Schock: Unser ganzer Stolz ist in Wahrheit deutsch!

Das Wiener Schnitzel gilt als Inbegriff österreichischer Küche – hat seine Wurzeln aber offenbar in Deutschland. Historische Recherchen der Forscherin Sabine Flöcklmüller belegen, dass die typische Panier-Technik bereits im 17. Jahrhundert nördlich der Alpen dokumentiert war.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Wiener Schnitzel gilt weltweit als das kulinarische Aushängeschild Österreichs schlechthin. Eine neue historische Untersuchung der österreichischen Kulinarikhistorikerin Sabine Flöcklmüller belegt nun jedoch, dass die entscheidenden Vorläufer und Zubereitungsformen des panierten Fleischklassikers ursprünglich aus Deutschland stammen.

Historikerin wälzte Jahrhunderte alte Rezeptsammlungen

Das Wiener Schnitzel gehört zum rot-weiß-roten Kulturgut wie Wolfgang Amadeus Mozart oder die weltberühmte Sachertorte. Für Liebhaber der traditionellen Wiener Küche dürften die neuesten Forschungsergebnisse daher eine handfeste Überraschung darstellen. Sabine Flöcklmüller, Präsidentin des Vereins für Historische Esskultur Österreich, hat über Monate hinweg historische Kochbücher, Archivdokumente und Rezeptsammlungen aus mehreren Jahrhunderten detailliert analysiert.

Ihre wissenschaftliche Auswertung zeigt ein eindeutiges Bild: Fleischgerichte mit der heute typischen Panier-Technik waren nördlich der Alpen bereits fest etabliert, lange bevor das Schnitzel in Wien zum Nationalgericht aufstieg.

Die Meilensteine der Panier-Geschichte im Überblick

Die Spurensuche der Historikerin offenbart eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Rezeptur, deren wichtigste Stationen in deutschen Schriften dokumentiert sind:

1691 – Das "Vollständige Nürnbergische Kochbuch": Hier finden sich laut einem Bericht der Tageszeitung "Die Presse" die frühesten dokumentierten Hinweise auf das Grundprinzip. Beschrieben wurden Geflügel- und Fischgerichte, die mit einem Gemisch aus Semmelbröseln und Mehl umhüllt und anschließend in Schmalz herausgebacken wurden. Der Begriff "Schnitzel" existierte zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht, das kulinarische Fundament war jedoch gelegt.

Hier finden sich laut einem Bericht der Tageszeitung "Die Presse" die frühesten dokumentierten Hinweise auf das Grundprinzip. Beschrieben wurden Geflügel- und Fischgerichte, die mit einem Gemisch aus Semmelbröseln und Mehl umhüllt und anschließend in Schmalz herausgebacken wurden. Der Begriff "Schnitzel" existierte zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht, das kulinarische Fundament war jedoch gelegt. 1785 – Das "Neue Lexikon der Kochkunst": Fast ein Jahrhundert später beschrieb das Werk für französische, sächsische, österreichische und böhmische Küche sogenannte Karbonaden (Fleischscheiben bzw. Koteletts). Bei der Zubereitung zeigte sich ein bemerkenswerter Kontrast: Während die deutschen Karbonaden mit Butter beträufelt, mit Semmelbröseln paniert und gebraten wurden, blieben die österreichischen Pendants unpaniert und wurden stattdessen mit Rindsuppe serviert oder übergossen.

Fast ein Jahrhundert später beschrieb das Werk für französische, sächsische, österreichische und böhmische Küche sogenannte Karbonaden (Fleischscheiben bzw. Koteletts). Bei der Zubereitung zeigte sich ein bemerkenswerter Kontrast: Während die deutschen Karbonaden mit Butter beträufelt, mit Semmelbröseln paniert und gebraten wurden, blieben die österreichischen Pendants unpaniert und wurden stattdessen mit Rindsuppe serviert oder übergossen. 1831 – Die bayerische Köchin Anna Maria Neudecker: Auf sie geht laut Flöcklmüller die eigentliche Urform des heutigen Wiener Schnitzels zurück. Neudecker wirkte in den böhmischen Kurorten Karlsbad und Franzensbad und hielt das wegweisende Rezept schriftlich fest.

Auf sie geht laut Flöcklmüller die eigentliche Urform des heutigen Wiener Schnitzels zurück. Neudecker wirkte in den böhmischen Kurorten Karlsbad und Franzensbad und hielt das wegweisende Rezept schriftlich fest. 1886 – Erste Erwähnung in Wien: Erst mehr als ein halbes Jahrhundert nach Neudeckers Aufzeichnungen tauchte der Begriff "Wiener Schnitzel" im Jahr 1886 erstmals schwarz auf weiß in einem Wiener Kochbuch auf.

Brauchtum bleibt in Wien verankert

Für Forscherin Flöcklmüller ist der Befund eindeutig: Die Kombination aus Fleisch und Bröselpanier trat nachweislich zuerst in deutschen Rezepten auf, während die österreichische Küche Fleisch damals völlig anders verarbeitete. Dennoch betont die Kulinarik-Expertin die untrennbare Verbindung zwischen dem Gericht und der Alpenrepublik: Auch wenn die ältesten Vorläufer in deutschen Kochbüchern wurzeln, erlangte das Schnitzel erst durch die Wiener Gasthauskultur seine weltweite Berühmtheit und Perfektion.