oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Erschreckende Zahlen

Jeder dritte Zugbegleiter wurde schon attackiert

© Getty Images (Symbolbild)
Gewerkschaften schlagen Alarm, schon jetzt kracht es regelmäßig im Zug.
OE24 auf Google bevorzugen

Für viele Zugbegleiter ist Aggression ein Teil des Berufs geworden. Renitente Schwarzfahrer, betrunkene Gäste und nicht zuletzt gewaltbereite Personen machen dem Personal das Leben schwer. Die aktuellen Umfragen des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) und der Gewerkschaft vida Tirol legen das ganze Ausmaß offen.

Auch interessant

"Frisch gemausert": Naturhistorisches Museum zeigt Vogelwelt in neuem Licht

Schnitzel-Schock: Unser ganzer Stolz ist in Wahrheit deutsch!

Neuer Briten-Premier kündigt Kehrtwende an

Zwei Drittel wurden schon bedroht

Jeder Fünfte will den Beruf in Zukunft gar nicht mehr ausführen. Von den 119 Befragten gaben außerdem ein Drittel an sich nicht mehr sicher zu fühlen. Erschreckend: 69 Prozent wurden schon mal bedroht, satte 89 Prozent schon einmal beschimpft und ein Drittel wurde bereits körperlich attackiert.

87 Prozent der Zugbegleiter nennen die Fahrgäste als Hauptgrund für Stress in der Arbeit. 74 Prozent geben an, dass es für sie besonders stressig ist, Konfliktsituationen alleine bewältigen zu müssen.

Die Gewerkschaften fordern jetzt die rasche Umsetzung des bereits präsentierten 10-Punkte Plans: Gefordert werden unter anderem Doppelbesatzungen in den Zügen, ein besseres Meldesystem, den regelmäßigen Einsatz von Bodycams und mehr Polizeipräsenz an den Bahnhöfen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wiener Höhenstraße am Samstag wegen Traditionslauf gesperrt

FPÖ lädt Klimawandel-Leugner ins Rathaus ein

"Frisch gemausert": Naturhistorisches Museum zeigt Vogelwelt in neuem Licht

Jeder dritte Zugbegleiter wurde schon attackiert

Messerstecher nach versuchtem Mord in Park gefasst

Hoteliers erzürnt: "Wir sind die Melkkuh der Stadt"

Ehrenzeichen für Rainer Pariasek, Vera Russwurm und Peter Hofbauer

45 Jahre WUK: Jubiläumsfest bei freiem Eintritt

Schnitzel-Schock: Unser ganzer Stolz ist in Wahrheit deutsch!

Schutzzonen im Grazer Metahofpark und Volksgarten verlängert