Schüler (15) erstochen: Zwei Täter verhaftet

Drei Tage nach dem Tod eines 15-jährigen Jungen im Hochsauerland haben sich die beiden gesuchten Männer der Polizei gestellt. Die Dortmunder Polizei teilte am Dienstagabend mit, die 22 und 23 Jahre alten Beschuldigten seien auf einer Wache in Hamm erschienen.

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Die Tat ereignete sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr im Marsberger Ortsteil Essentho, im Umfeld einer privaten Geburtstagsfeier. Nach bisherigen Erkenntnissen eskalierte ein Streit zwischen den beiden Männern aus Hamm und einer Gruppe Jugendlicher, zu der auch das spätere Todesopfer aus Dortmund und ein 18-jähriger Migrant gehörten.



Der 15-jährige Schüler starb noch auf der Straße an den Stichverletzungen. Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr reanimieren. Der 18-jährige Marsberger, ein gebürtiger Rumäne, erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und liegt im Krankenhaus. Sein Zustand gilt als stabil.

Messerstiche nach Streit um 200 Euro

Laut Staatsanwaltschaft Arnsberg sind die beiden Tatverdächtigen ein 22-jähriger Grieche und ein 23-jähriger Kosovare. Beide leben in Hamm und waren den Ermittlern namentlich bekannt. Kurz nach der Tat suchte die Polizei auch mit einem Hubschrauber nach den Tätern.



Dem Streit soll eine Diskussion um 200 Euro und zwei 15-jährigen Mädchen vorausgegangen sein; der Getötete und sein Begleiter sollen sich dabei eingemischt haben. Die Staatsanwaltschaft hat diese Darstellung zunächst nicht im Detail bestätigt. Am Tatort sollen mehrere Messer sichergestellt worden sein.