Nach Puchner-Wunder: ÖSV-Trainer starten neue "Partnersuche"

Nach der sensationellen Silber-Medaille von Mirjam Puchner in der WM-Abfahrt beginnt jetzt eine komplizierte "Partnersuche".

Nach vier Rennen bei dieser Weltmeisterschaft führt Österreich im Medaillenspiegel mit einmal Gold und zweimal Silber vor Italien und der Schweiz (1x Gold, 1x Silber). Beide holten je eine Medaille davon im Teambewerb, wo die ÖSV-Stars bekanntlich leer ausgingen. Doch nach der Damen-Abfahrt werden die Speed-Damen noch einmal auf Goldjagd gehen.

Denn in der neuen Team-Kombination zählen unsere Damen zu den absoluten Gold-Anwärterinnen. Am Dienstag (ab 10 Uhr im Sport24-LIVETICKER) feiert der neue Bewerb Premiere, in dem ein Duo aus Abfahrts-Spezialistin und Slalom-Spezialistin gemeinsam an den Start gehen wird.

ÖSV-Trainer basteln an Dream-Team

Doch genau diese Partnersuche wird aufgrund der sensationellen Silbermedaille von Mirjam Puchner völlig auf den Kopf gestellt. Denn nominell wäre das A-Team für Österreich Conny Hütter und Katharina Liensberger. Puchner war nicht einmal als Fixstarterin in der Abfahrt gesetzt und wurde auch für den Super-G nicht berücksichtigt.

Jetzt könnte es doch zum Umdenken kommen. Hütter will nach Platz vier auf jeden Fall starten, meinte im ORF: "Wenn ich nominiert werde, greife ich nochmal an." Als weitere Partnerinnen zählen Katharina Huber (12. im Slalom-Weltcup) und Katharina Truppe (15. im Slalom-Weltcup).

Bekommt Gold-Venier eine Chance?

Neben den zwei schnellsten ÖSV-Abfahrerinnen würde auch Stephanie Venier gerne ihre Medaillensammlung erweitern. Nach Platz 9 in der Abfahrt wäre sie aber derzeit wohl nur die dritte Wahl für die Partnerschaft mit Katharina Liensberger.

Eigentlich zählten vor der WM die Schweizerinnen zu den Top-Favoritinnen, doch Lara Gut-Behrami & Co. enttäuschten bei den bisherigen Einzelrennen in Saalbach. Da hilft auch nicht das Top-Slalom-Duo Camille Rast und Wendy Holdener. Gefährlich werden dürften auch die Deutschen mit dem Duo Emma Aicher und Lena Dürr. In Abwesenheit von Superstar Mikaela Shiffrin haben die US-Girls trotz Abfahrts-Gold durch Breezy Johnson nur noch Paula Moltzan als Slalom-Hoffnung am Start.