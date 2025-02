Vonn feiert WM-Gold nach Platz 15

Gold-Hammer! Venier rast im Super-G zur ersten rot-weiß-roten WM-Medaille Jaaaa! In der ersten Einzel-Entscheidung der Heim-WM in Saalbach krallt sich Stephanie Venier sensationell Super-G-Gold. Silber geht an Federica Brignone (ITA/+0,10), Bronze teilen sich Kajsa Vickhoff Lie (NOR) und Lauren Macuga (USA/jew. +0,24).