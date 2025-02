Verletzungs-Drama um Comeback-Star Vonn

Das WM-Comeback von US-Superstar Lindsey Vonn (40) endete nach 23 Sekunden.

Mit Startnummer 30 geht die durch eine Verkühlung geschwächte US-Rennläuferin in den WM-Super-G. Bei der ersten Zwischenzeit ist sie vorn dabei - nur 14 Hundertstel hinter der späteren Weltmeisterin Stephanie Venier. Aber dann passiert es - nach nur 23 Fahrsekunden: Mit fast 100 km/h bleibt Vonn mit der Schulter an einem Tor hängen. Aus, vorbei!

Im Zielraum schreit Vonns langjähriger Red-Bull-Betreuer Robert Trenkwalder vor Schreck auf.

Schulter lädiert - kann Vonn am Samstag in der Abfahrt starten?

Die 82-fache Weltcupsiegerin hält sich die Schulter und rutscht mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Streckenrand. Die große Frage: Kann sie am Samstag bei der Abfahrt, wo sie unbedingt eine Medaille holen wollte, an den Start gehen?